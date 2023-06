Strax innan klockan 19 på onsdagskvällen kom larm om att en man skottskadats utomhus i bostadsområdet Kastanjegården i Fosie.

– Den första patrullen inleder livräddning, ambulans tar över och han förs till sjukhus, säger Nils Norling, presstalesperson hos polisen i Malmö.

Mannen är i 20-årsåldern, och skadeläget beskrivs som stabilt.

Ungefär en kvart senare senare fick polisen information om att det skett ytterligare en skottlossning, nu vid ett av husen på villagatorna intill. Där skadades ingen, enligt polisen.

– Här är mycket oro, det är hemskt. Det är ett relativt lugnt område, men det går i vågor, säger en boende.

"Det här är väldigt nära geografiskt och tidsmässigt. Så vi måste självklart titta noggrant på om de här hänger ihop", säger Malmöpolisens presstalesperson Nils Norling.

”Fullståndigt hänsynslösa”

En boende säger till Sydsvenskan att barnen var ute på lekplatsen när de första smällarna hördes.

Polisen vill inte slå fast vilken skottlossning som har skett först eller uttala sig närmare om händelseförloppen, men ärendet med den skadade mannen inkom till polisen före den i villaområdet.

Malmöpolisens presstalesperson Nils Norling säger att han har full förståelse för att Malmöbor känner oro, men att polisen lägger stor kraft på ärendena och för att bekämpa det grova våldet i staden.

– Folk äter, grillar, barn är ute och leker. Det är inte konstigt att det skapar oro. Personer som gör det här är fullständigt hänsynslösa, de har ingen respekt för sina medmänniskor. De kan inte kontrollera huruvida någon utomstående skulle kunna skadas.

Sju män anhållna

Fem män har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök på mannen i 20-årsåldern, och två män har anhållits misstänkta för mordförsök och grovt vapenbrott efter skotten i villaområdet.

Bilder visar hur polisen håller fast en man på marken efter skottlossningarna.

– Rent generellt kan man säga att när vi ser det här allra grövsta typen av våld, skottlossningar och detonationer, då kan vi nästan alltid se kopplingar till de grova kriminella miljöerna. Men det gäller generellt och just nu kan jag inte gå in närmare på de här specifika individerna, säger Nils Norling.

Har privatpersoner sett delar av förloppen?

– Jag vill inte gå in på vilka typer av vittnesuppgifter vi har just nu. Men precis som du säger, det här har skett på en tid där människor är vakna och utomhus, så vi har fått in observationer som är gjorda i området. Det är både folk som har hört saker och kan ha sett olika människor som rört sig i området. Vi är i stort behov av fler sådana observationer.

