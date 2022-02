Polisens bilar vässas med ny teknik

Bland annat installeras fem utåtriktade kameror med 360 graders upptagningsområde, teknik som möjliggör avläsning av förbipasserande bilars registreringsnummer samt radarsensorer för hastighetsmätning.

”Med den utrustningen blir bilarna utmärkta verktyg i arbetet mot grov organiserad brottslighet, inte bara när det gäller att stävja trafikbrott”, säger Anders Hall, utvecklingschef vid polisens Nationella operativa avdelning, Noa, enligt ett pressmeddelande.

Under tre månader framåt rullar 196 nya bilar i modellerna Volvo V90 och XC60 ut från fabriken och in på olika stationer i Sverige. Det är den första leveransen av flera med totalt 2 200 nya fordon som ska rullas ut under åtta år. Värdet uppgår till cirka två miljarder kronor.