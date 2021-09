Polisen varnar: Tonåringar rånar med vapen och kniv

Västerås har under den senaste tiden upplevt en våg av personrån, riktade mot motorcykel- och mopedägare. Totalt utreder polisen 11 rån och tillgrepp av Mc-scootrar och mopeder. De allra flesta rånen ha skett runt eftermiddagen och runt kvällstid i september.

Polisen misstänker att det handlar om är ett tonårsgäng på mellan 5-10 personer. De misstänker även att de finns en koppling mellan individerna.

Sara Ekström arbetar som lokalpolisområdeschef i Västerås. Hon ber nu om allmänhetens hjälp efter tonårsgängets rånvåg. Polisen är särskilt intresserad kring information om vart stöldgodset, i form av motorcyklar och mopeder, tagit vägen.

– Att många yngre personer är inblandade i brotten innebär också att det troligtvis spridits information till andra personer som är mindre involverade, säger Sara Ekström i ett pressmeddelande.

– Polisen är högst angelägna om att få in all typ av information, både före, under och efter det inträffade. En uppgift som bedöms som ointressant kan i slutändan vara mycket värdefull, säger hon

Tre personer misstänkta

Förutom att utreda rånen berättar Sara Ekström att man arbetar man brottsförebyggande i området. Hittills har tre personer frihetsberövats av polisen.

– Tre personer mellan 15-18 år har suttit frihetsberövade men är frisläppta, de är dock fortsatt misstänkta för brott, säger hon.

Enligt Sara Ekström skiljer sig rånen i Västerås från andra liknande brott.

– Vad som skiljer sig från tidigare personrån när gärningspersonerna varit yngre är att målsäganden brukar vara ung själv, medan i de här fallen inte verkar spela någon roll vem målsäganden är.

– Bedömningen är att det finns en fortsatt risk för liknande brottslighet, därför är det viktigt att vi förutom vår egen insats får allmänhetens hjälp att lösa brotten, avslutar hon.

