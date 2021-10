Klockan 22.50 under natten till fredagen sköts rapparen Nils ”Einár” Grönberg, 19, i Hammarby sjöstad i Stockholm. Han dog på platsen efter att ha träffats i bröstet och huvudet.

Två gärningsmän flydde från platsen till fots, enligt uppgifter. På fredagskvällen har polisen ännu inte gripit någon.

– Vi jobbar efter hypotesen att det är fler än en (gärningsman, reds anm). Vi har fått in flera uppgifter om signalement på de som utfört det här, sa polisens presstalesperson Ola Österling tidigare under fredagen.

Uppgifter: Polisen söker efter videoklipp

Samtidigt som jakten på gärningsmännen fortsätter söker polisen efter en video som är intressant för utredningen, enligt uppgifter till Expressen.

Polisen ska ha fått uppgifter om klippets innehåll och detaljer i det som tyder på autenticitet. Innehållet uppges antyda att det är filmat kort efter dödsskjutningen på fredagskvällen, enligt uppgifter.

Två maskerade män beskrivs figurera i videon. Dessa ska vara iklädda keps, mask och i alla fall en av dem en beige jacka. De ska även hålla i vapen.

Videon ska ha legat uppe på minst ett låst konto på Instagram. Enligt uppgifter publicerades klippet kort efter mordet och innan det blev känt vem som var skjuten.

I den korta inspelningen ska texten ”smoked”– rökt på svenska – och en pistol-emoji synas. I bakgrunden spelas samtidigt låten ”VOI” av Dani M och Einár, enligt Expressens uppgifter. Textraderna som ska höras är:

”Snälla någon, come get your boy

Ligger kastad här som en Voi”

Polisens varning

Polisen går inte ut med identiteten på mordoffret. Tidigare under fredagen uppmanade man dock till att inte sprida bilder på brottsoffer.

Beskedet kom efter att det hade börjat spridas bilder på Einár i sociala medier.

– Det jag kan säga generellt är att det är högst olämpligt att dela bilder på brottsoffer, sa Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen i Stockholm.

Hyllningarna till Einár: ”Stort avtryck på bara tre år”