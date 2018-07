Polisen ska granska NMR:s tal – brott kan ha begåtts

Fem nazister från Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, greps under natten mot lördagen, misstänkta för hets mot folkgrupp efter anmälningar om att de skrikit "sieg heil och gjort Hitlerhälsningar i centrala Visby.

Nazisterna försattes senare på fri fot av åklagare, men misstankarna kvarstår – och utredningen mot dem fortsätter.

Det gör även polisens granskning av vad som har sagts och kan falla under allmänt åtal under tal som hållits under Almedalsveckan. Polisen har videodokumentation med ljudupptagning, material som ska granskas i efterhand.

"Klart att vi finns på plats för att lyssna"

– Det är väl igen hemlighet att det är de tillståndsgivna sammankomsterna på Hamnplan, som NMR har haft, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen. Det är klart att vi finns på plats för att lyssna. Jag hörde också att det fanns några saker som kan falla under hets mot folkgrupp.

Antalet anmälda brott under Almedalsveckan är mer än dubbelt så många än under 2017. Enligt Carina Skagerlind har man 35 öppna förundersökningar, som knyts till Almedalskommenderingen. Bland annat finns det två misshandelsfall, i Klintehamn och Donners torg, som utreds.

Polisen söker offer efter misshandel

Om Klintehamnsfallet säger Carina Skagerlind:

– Det är inte målsägande som har gjort anmälan i det fallet, utan ett vittne. Vi vill gärna komma i kontakt med honom, men i går när jag gick hem hade han fortfarande inte kontaktat oss.

Hon vill inte säga om polisen kopplar samman det senare av fallen med NMR:

– Jag vill inte gå in på det eftersom det är förundersökningssekretess. Jag brukar säga så här: Om ärendet hanteras inom Almedalskommenderingen, så får man väl dra sina egna slutsatser.