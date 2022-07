Polisen om pojken: ”Hållit hel del förhör”

Sedan i torsdag har en ung flicka vårdats efter att en pojke misstänks ha skadat henne så illa att polisen bedömer att det rör sig om mordförsök.

Under helgen har flera förhört hållits. Bland annat med den misstänkte gärningsmannen. Han är enligt polisen under 15 år. Efter förhören under lördagen berättade polisen att ”vissa medgivanden kring händelseförloppet har gjorts”.

Flera förhör har hållits

På grund av den misstänkte pojkens ålder har har inte frihetsberövats, men har tilldelats en försvarsadvokat. Lars Persson vill inte gå in på om helgens förhör har gjort att misstankarna mot pojken har stärkts.

– Jag vet inte hur det ser ut då det gäller barn som är involverade, vad det juridiska språket blir en sån gång.

Polisen har i helgen också hört andra personer som kan tänkas ha information i ärendet. Däremot har flickan fortsatt inte hörts – och kommer inte att höras under helgen. Hon är allvarligt skadad.

– Jag vet inte mer än att hon är allvarligt skadad, och att vi definitivt inte kunnat förhöra henne, berättade Lars Persson i lördags.

Flickan och den misstänkte gärningsmannen är inte är släkt med varandra, enligt Lars Persson som inte säger sig känna till om de båda kände varandra sedan tidigare.

Cykel tagen i beslag

En brottsplatsundersökning har genomfört under fredagen och även delvis på lördagen. Och polisen har gjort en del beslag – däribland en blå barncykel. SVT har också uppgifter om att två elsparkcyklar ska ha tagits i beslag.

– Jag vet att det har tagits en cykel i beslag. Men sen detaljerna att det skulle ha tagits elsparkcyklar det kan jag varken bekräfta eller dementera, det vet jag faktiskt inte.

Det finns enligt polisen inga vittnen till händelsen men andra iakttagelser kan ha gjort och polisen bedömer att bevisläget är gott.

Brottsrubriceringen är fortsatt försök till mord, men det går inte att utesluta att fler rubriceringar tillkommer under utredningens gång.