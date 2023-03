Snöovädret slog till på tisdagen i de södra och mellersta delarna av Sverige.

På onsdagen ligger det en orange vädervarning för snö och vind över Stockholm, och i östra Svealand är den gul.

Ett stort antal busslinjer har ställts in i Stockholm. Först gällde det Nacka, Värmdö och Norrtälje. Sedan ställdes även i princip all trafik i Huddinge, Botkyrka och söderort in på grund av väglaget.

Även flyg från Arlanda påverkas med stora förseningar på grund av ”stark sidvind och ”kraftigt snöfall”.

Polisen: Tar mycket resurser

Det har också varit en stökig natt på många håll.

”Gårdagen och natten har dominerats av trafiken i sken av väderleken. Snöfallet var en överraskning för många bilister”, skriver polisen i Östergötland, Södermanland och Jönköping på polisens hemsida.

– Det är märkligt ändå att det ska bli så pass mycket olyckshändelser efter all kommunikation som har skett. Att man inte respekterar underlaget, säger polisens presstalesperson i Region Öst, Johnny Gustafsson.

Totalt handlar det om ett 40-tal olyckor och trafikhinder i Jönköping, ett 30-tal i Östergötland, och 14 ärenden i Sörmland mellan klockan 14.00 och 07.00.

– Det var otroligt stökigt på E4:an mellan Linköping och Norrköping inatt. Vid något tillfälle hade vi fem lastbilar som blockerade norrgående. Så det tog några timmar och ganska mycket resurser för oss, säger Johnny Gustafsson.

Senare på morgonen var läget lugnare i området.

Kökrock på E18 – helt stopp

Men det har varit flera olyckor på andra håll under onsdagsmorgonen.

Flera bilar krockade på E18 mellan Örebro och Karlskoga, nära Villingsberg under onsdagsmorgonen. Vid 08-tiden var det totalstopp i östergående riktning mot Örebro.

Sedan uppgav polisen att det var sex bilar inblandade och att det handlade om en kökrock.

Skadeläget är oklart. Det har snöat mycket i området under natten.

– Det är en olycksdrabbad vägsträcka, så är det. Det är 2+1-väg där borta, och personer har ofta lite bråttom, säger Anders Dahlman.