Kvällen den 17 september förra året sköts en 16-årig pojke ihjäl i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna. Rättsläkaren kunde under obduktionen konstatera att offret träffats av tre kulor som gått in i hans ryggparti och baksida.

Barn blev vittnen till skjutningsmordet

Redan på mordplatsen hörde poliser hur ungdomar namngav 16-åringen som skytten. Flera av personerna som åklagaren kallat som vittnen är barn mellan 12 och 13 år, och därför har barnförhör fått hållas med målsmans tillåtelse.

Medan den stora polisinsatsen pågick misstänks 16-åringen ha gömt sig i en lägenhet i området, visar polisens telefonpejling,

Först efter fem och en halv timme, efter midnatt, visar analysen av mobilnumret som pekas ut som 16-åringens, hur det gjordes samtal till ett taxibolag.

Upphämtningen ägde rum vid en pizzeria i Nyfors och gick till en annan adress i Eskilstuna.

Där visar en övervakningsfilm hur en person, som enligt polisen sannolikt är 16-åringen, lämnar taxibilen springandes mot ett hus mitt emot.

16-åringens advokat: ”Han har inte varit på platsen”

Övervakningskameran är den enda som fångat 16-åringen under mordkvällen och natten därefter.

Övervakningskamerorna runt mordplatsen i Nyfors var annars ur funktion eller filmade insidan av olika butikslokaler.

16-åringen har själv hävdat att han befunnit sig i Uppsala under dådet.

– Han har inte varit på platsen, har hans försvarsadvokat Peter Eklund sagt till Expressen.

Genom att följa vilka master som 16-åringens utpekade mobilnummer, som även har funnits i andra personers kontaktlistor under hans namn, kopplat upp mot har mobilens rörelser kunnat följas från hemmet i Eskilstuna, till stadsdelen Nyfors under mordkvällen och kopplat upp på ett sätt som stämmer med taxiresan under natten.

Överlämnade sig till polis – tre dagar efter mordet

Dagen efter dådet rullade en Audi ut från adressen där taxichauffören släppt av 16-åringen. 16-åringens utpekade mobilnummer kopplade sedan upp mot master på väg till Uppsala, och sedan i själva staden.

Först tre dagar efter dådet överlämnade sig 16-åringen på polisstationen i Uppsala, där han greps.

I ett källargarage under huset där mordet ägde rum säkrade polisen en Mio-kasse med det misstänkta mordvapnet. I den fanns även en uppsättning kläder: kalsonger, T-shirt, tröja, byxor, strumpa och en sko som alla hade spår av 16-åringens DNA, eller en nära släkting till honom.

Under huset i Nyfors där mordet ägde rum hittade polisen en Mio-kasse i ett parkeringsgarage. I den fanns det misstänkta mordvapnet och en hel del kläder med DNA som stämde med 16-åringens. Foto: Polisen / Polisen

16-åringen och hans advokat hävdar att det inte finns något motiv till mordet. I utredningen framkommer det dock mordoffret under samma dag försökt få tag på 16-åringen. Han ska enligt flera uppgifter, både vad han själv uppger i meddelanden, och vad som framkommer på andra håll i utredningen, ha sökt upp och misshandlat en närstående till 16-åringen för att få tag på denne. Hans mobiltelefon har tidigare under dagen även kopplat upp vid 16-åringens hus.

I förhör har 16-åringen själv berättat om en konflikt med mordoffret angående knarkhandeln i Nyfors.