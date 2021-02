Polisen: Larm om våld i nära relationer varje dag

Viktor Adolpson är för de flesta känd under sitt Twitter-namn ”YB Södermalm” och under det namnet skickade han under alla hjärtans dag ut en uppmaning:

”Du som har ett våldsamt beteende. Ge din partner något viktigt. Ett förändrat beteende. Sök hjälp”, skriver han i inlägget.

Enligt Viktor Adolpson vet de flesta som brukar våld att det är fel, men han tror att det är många som inte är medvetna om att det finns hjälp att få.

– De här frågorna får aldrig bli vardag. Det är också extra viktigt att belysa detta nu när många sitter isolerade i sina hem på grund av pandemin, säger han och fortsätter:

– För många är det kanske betydligt värre att sitta isolerad med en hustyrann än att smittas av viruset.

Hit kan du vända dig för hjälp ”Välj att sluta” är en telefonlinje för dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Ring 020-555 666 eller gå in på http://valjattsluta.se. Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Ring 020-50 50 50. Visa mer

LÄS MER: En av fyra unga kvinnor utsatta för våld i relation

