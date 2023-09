Medverkande på pressträffen är rikspolischef Anders Thornberg, Noas biträdande chef Hampus Nygårds och regionpolischef Ulf Johansson från region Mitt.

Anders Thornberg säger att det den senaste tiden har begåtts dåd som saknar motstycke. Han berättar om arbetet mot gängkriminaliteten.

– När vi släcker en inkomstkälla för gängen minskar deras manöverutrymme, säger Anders Thornberg.

– Det är ljuspunkten i mörkret. Det grips och det lagförs fler, häktena och fängelserna är överfulla.

Rikspolischefen skickar också en hälsning till de kriminella:

– Vi kommer inte att ge oss. Vi är tätt inpå er – varje dag, dygnet runt.

Hampus Nygård betonar vikten av samarbete på nationell nivå.

– Noa jobbar med full kraft i det operativa arbetet. I det här arbetet får det inte finnas några geografiska gränser, säger han.

Ulf Johansson säger att polisen har förhindrat flera våldsdåd där de gripit gärningsmän med vapen.

– Människor som inte har med saken att göra, som inte är måltavlor, har skjutits till döds. Det är förstås mycket allvarligt, säger han.

Han eftersöker tips från allmänheten i Uppsala. Polisen har höjd närvaro i staden den närmsta tiden.

”För många för att skydda alla”

Rikspolischefen säger att hela samhället måste hjälpas åt för att komma åt gängkriminaliteten.

– Polisen slår hårt med allt vad vi har mot de kriminella nätverken. Men för att lyckas över tid behöver samhället samlas kring främst tre olika saker. För det första måste vi stoppa rekryteringen till nätverken. Det är fortfarande tre om dagen som ansluter – ungefär tusen per år, säger Anders Thornberg.

– För det andra måste vi gå på de kriminellas vinster. Vi måste ta pengarna. Det är den mest effektiva metoden.

– Och för det tredje måste vi ha rätt resurser och rätt verktyg i samhället för att lyckas.

Polisen har inte möjlighet att skydda alla anhöriga – utan behöver göra en bedömning på var hotet är som störst.

– Det kan vi inte. Det tillkommer ungefär tusen personer per år i gängkriminaliteten, totalt sett bedöms det vara 30 000 i de här nätverken. Till det kommer de här 30 000:s anhöriga – det är för många för att skydda alla. Det vi måste göra är att få in så mycket information som möjligt, värdera den informationen och utifrån den informationen bedöma vart vi stoppar in de resurserna. Var de gör mest nytta, var vi ska skydda de som är mest hotade eller utsatta, säger Hampus Nygårds.

