Polisen driver med den korkade tjuven

Samuel Walmsley, 20, var en del av en kriminell liga i England som bland annat ägnade sig åt inbrott och stölder.

Men nu har Walmsley och 13 av hans kumpaner dömts till långa fängelsestraff sedan polisen kunnat bevisa att de begått ett antal brott.

”Det var dock inte särskilt svårt”, skriver Lancashire-polisen på X (forna Twitter) – intill en ”himlar med ögonen”-emoji.

”Inte direkt den smartaste idén...”

Walmsley filmade nämligen kontanter och bankkort som han och hans liga stal i samband med ett inbrott.

Han filmade även sig själv när han skröt om pengarna han hade tillskansat sig genom den brottsliga verksamheten och viftade med en stor sedelbunt.

”Inte direkt den smartaste idén Samuel Walmsley haft”, skriver Lancashire-polisen som hittade videoklippen i Walmsleys mobiltelefon.

Lancashire-polisen drev med Walmsley genom att lägga upp ett ”how it started vs. how it's going”-meme (typ ”då och nu”) där man lägger upp två bilder bredvid varandra för att visa hur livet förändrats.

På då-bilden viftar Walmsley med en näve pengar medan nu-bilden är hans mug shot efter att ha gripits.

Ligan kommenterade även ett inlägg i en lokal Facebook-grupp som visade hur de bröt sig in i en bil – de skrattade och skrev ”det där är jag”.

”Men något säger oss att de inte skrattar nu”, skriver Lancashire-polisen.