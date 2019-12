Julafton är för många en högtid då det är en självklarhet att vara ledig och tillbringa mycket tid med nära och kära.

Men samhället stannar så klart inte upp för det.

Det vet Denise Backlund, 25, som blev färdig polis i november förra året. Tanken om att bli polis har funnits hos henne sedan hon var fjorton år gammal.

För henne är julafton är som vilken annan arbetsdag som helst.

Nästan i varje fall.

– Brottsligheten sjunker inte bara för att det är julafton eller en röd dag, säger Denise Backlund.

”Sådana brott kryper lite extra in under skinnet”

Denise Backlund menar att något som blir extra tydligt kring jul är missbruksproblematiken.

– De som har ett missbruk blir ofta väldigt ensamma under julen, det blir väldigt tydligt de här dagarna, menar hon.

Insikten om det kom då Denise Backlund jobbade som ingripande polis under mellandagarna förra året.

”Julafton är barnens högtid”, säger Denise Backlund. Foto: Privat / Privat

Denise Backlund menar att generellt handlar polisens arbete runt högtider ofta om alkohol och droger – vilket i sin tur kan leda till problematik i hemmet.

– Just sådana ärenden kryper lite extra in under skinnet på mig, speciellt om det är barn med i bilden. Julafton är ju barnens högtid, säger hon.

Kollegerna blir som en familj

I år sitter Denise Backlund i jourverksamheten som utredare, vilket innebär att när en patrull omhändertagit eller gripit någon är det hon som tar emot personen.

De som arbetar på julafton brukar fixa ihop lite julmat och försöka att äta tillsammans, berättar Denise Backlund.

Men det är inte alltid det går.

– Vår målbild är att kunna sitta ner tillsammans och äta, men det beror lite på vad som händer så klart.

Även om Denise Backlund väldigt gärna hade tillbringat julafton med sin familj hemma i Jämtland menar hon att då hon jobbar så nära sina kolleger blir de som en annan liten familj.

– Det är härlig stämning och vi alla vet att vi jobbar över jul och då får man göra det bästa av situationen, säger Denise Backlund, och fortsätter:

– Och jag tänker att julen är lång. Det är inte bara julafton. Jag hinner hem till familj och bekanta i mellandagarna.

God jul Denise, önskar vi på Expressen!