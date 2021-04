Polischefen vittnade mot Chauvin: Påminner inte om vår policy

Rättegången mot Derek Chauvin, polismannen i Minneapolis som åtalats för dråp på George Floyd går vidare.

Vid ingripandet tryckte Chauvin sitt knä mot Floyds nacke under det nio minuter långa ingripandet. Samtidigt vädjade George Floyd om luft och för sitt liv. Förloppet filmades av åskådare, övervakningskameror och polisens egna kroppskameror.

Skulle ha avbrutits

Under måndagen vittnade stadens polischef, Medaria Arradondo, om händelsen som skakade USA under förra året. På frågan om Chauvin bröt mot polisens förhållningsregler under ingripandet svarar Arradondo klart och tydligt: ”Absolut.”

– När Floyd slutat göra motstånd och särskilt när han var i nöd och försökte uttrycka det skulle det ha avbrutits, sa Arradondo enligt Star Tribune.

– Det finns en inledande rimlighet, när man försöker få honom under kontrol. När det inte längre fanns något motstånd, när Floyd inte längre var mottaglig, och till och med var orörlig... att då fortsätta utöva den typen av kraft mot en person som ligger ner, med handfängsel, är inte något som ens påminner om vår policy, som är en del av vår träning eller som är en del av vår etik eller våra värderingar, fortsatte polischefen sitt skarpa avståndstagande mot sin tidigare anställda.

Arradondo berättade vidare att reglerna tillåter ”lätt till måttligt” tryck över nacken, men att det han sett på filmer av händelsen var alldeles för hårt.

– När jag ser på Floyds ansiktsuttryck ser det inte ut som något lätt till måttligt tryck.

Medaria Arradondo avskedade Derek Chauvin strax efter händelsen i maj förra året. Han kallade även det inträffade för mord då.

– Floyds död var inte orsakat av brist på träning, träningen fanns där. Chauvin visste vad han gjorde. Det som hände Floyd var mord, sa Arradondo då.

Inte så Chauvin hade tränats

Chauvins försvarare menade att graden av våld måste bedömas från situation till situation – och tog upp att många vittnen till ingripandet reagerade med ilska och att de även kan ha försvårat Chauvins möjligheter att ge Floyd medicinsk hjälp.

Arradondo följdes i vittnesbåset av polisen Katie Blackwell, som tränat Chauvin och även arbetade med honom för 20-talet år sedan. Hon berättade om hur hon instruerat Chauvin att använda en eller två armar för att ta nackgrepp. När hon visades bild på hur Chauvin i stället använde sitt knä för att trycka ner Floyd sa hon:

– Jag vet inte vad det där är för improvisation. Det är inte så vi tränar att göra.

LÄS MER: Barn vittnar i rättegången efter George Floyds död