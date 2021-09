Pojkvännen lurade ”Alexandra” – tvingade henne att sälja sex

Det var pojkvännen som tog kontakt med Alexandra, när hon var 17 och han var 20. Sedan gick det snabbt, berättar hon i SVT:s dokumentär.

Pojkvännen försökte få med henne till Sverige för att sälja sex så att de båda kunde tjäna pengar och starta ett nytt liv. Till slut blev hon övertalad.

– Det var helt ofattbara summor. Efter ett par veckor så skulle vi kunna åka tillbaka igen till Rumänien och starta vårt nya liv tillsammans med våra barn, säger Alexandra i programmet.

Tvingades sälja sex dygnet runt

Men väl i Sverige förstod hon snart att hon hade blivit lurad.

– Han tittade knappt på mig längre. Han hade blivit en helt annan människa och jag var inte värt någonting i hans ögon, berättar Alexandra.

Alexandra tillsammans med sin pojkvän. Foto: Från SVT:s dokumentärserie "En kropp till salu”

I stället blev hon instängd i en lägenhet av sin pojkvän och hans vän. Hon blev tvingad att sälja sex och utsattes för misshandel och våldtäkt, skriver SVT.

– Hon skulle vara konstant tillgänglig för att utnyttjas sexuellt. Hon var som ett levande kontokort för de här männen. Det var hon som betalade för deras uppehälle, restaurangbesök, ny bil och även försörjde människohandlarnas familjer hemma i Rumänien, säger kvinnans målsägandebiträde Silvia Ingolfsdottir Åkermark i dokumentären.

Det visade sig också att pojkvännen redan hade en flickvän i Rumänien – som också hon försörjdes av pengarna från prostitutionen.

Känd metod

Enligt polisen är tillvägagångssättet, som kallas för ”loverboy-metoden”, känt och vanligt bland rumänska hallickar.

– Den går ut på att man använder kärleken som ett sätt att grooma in unga kvinnor i prostitution. Förövaren får kvinnan till den punkten att hon blir dökär i honom, då lägger han in den här stöten som tar henne vidare in i prostitution, säger Simon Häggström, polis specialiserad på prostitution, till SVT.

Pojkvännen dömdes till fängelse i två år och tio månader för människohandel. Hans vän som också var inblandad blev dömd till tre år och fyra månaders fängelse för människohandel och olaga hot.

Männen avslöjas – ville köpa sex av ”Sara, 18”

Uppdrag granskning konfronterar män som försöker köpa sex

LÄS MER: Kvinnan nekas skydd mot våldtäktsmannen