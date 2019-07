När Khrystyana Kazakova, 32, fick höra att hon skulle landa bättre jobb om hon gick upp i vikt lade hon om sitt kost- och träningsschema.

På två månader gick hon upp 4.5 kilo. Men enligt hennes agentur la hon på sig vikt på ”fel ställen”.

– De vill att du ska ha en timglasformad kropp, säger Kazakova till New York Post och fortsätter:

– Innan de sparkade mig sa de att jag såg svälld ut.

Kritiseras av fansen

Khrystyana Kazakova har närmare 350 000 följare på Instagram och samtidigt som de flesta är stöttande är det många som också är snabba att kommentera om hon inte exakt representerar plus size-modeller och hur de förväntas se ut.

– Om jag ser smalare ut än dagen innan får jag alla möjliga olika typer av meddelanden och kommentarer, säger Kazakova som menar att flera har kommenterat att hon inte representerar plus size-modeller.

”Exakt lika strikt”

Samtidigt som marknaden för kurviga modeller blir allt större, växer en ny ouppnåelig skönhetsstandard fram, skriver New York Post.

Flera modeller vittnar om kravet att vara ”rätt” typ av plus size är högre än någonsin. De menar att agenter letar alla efter en specifik kroppstyp – nämligen en timglasfigur likt Kim Kardashian eller Jennifer Lopez.

– Skönhetsstandarden är exakt lika strikt för plus size-modeller, säger 26-åriga modellen Madeleine Ours till New York Post.

– Folk skämtar om att modeller i normal storlek måste gå på dieter och att vi inte jobbar lika hårt, men det är stor missuppfattning, fortsätter hon till New York Post.

Präglas av dubbelmoral

Chelsea Bonner, tidigare modell och grundare av agenturen Bella, menar att plus size-industrin har blivit slagkraftig samtidigt som den präglas av dubbelmoral.

– Vi har skapat en idealbild av vad som är tillåtet som plus size, så du är tillåten att vara kurvig så länge som du har en jättesmal midja och inga celluliter, säger Chelsea Bonner till New York Post.