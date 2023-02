Kort efter att Ryssland inlett sitt storkrig i Ukraina riktade de in sig på strategiskt viktiga Mariupol i öst.

Bilderna från fasorna i den belägrade staden spreds över världen och stora delar av befolkningen tvingades bort.

I maj föll staden under rysk kontroll.

Nu finns planer på hur Ryssland ska bygga upp Mariupol enligt sina ideal – byggfaser för decennier framöver, rapporterar Sky News.

Ekopark vid stålverket

Dokument uppges visa hur Ryssland utgår från att Mariupol kommer att vara under rysk kontroll år 2035, då de vill se en befolkning på 500 000 invånare – som före kriget.

Stadskärnan ska ersättas med stora lägenhetshus. Foto: Meduza Framsidan av det dokument som uppges visa planerna. Foto: Meduza Dokumentet visar hur Ryssland utgår från att staden ska vara i deras kontroll även år 2035. Foto: Meduza

Bland annat visar skisserna, vilket ryska oberoende medier som Meduza tidigare rapporterat om, hur en ny strandpromenad planläggs, komplett med nya tvättomater.

En gata som tidigare var namngiven efter freden heter nu ”Lenin Avenue”.

Och i stålverket, där veckor av blodiga strider utkämpades, finns förslag om en ”teknik- och ekopark”.

Tidigare fanns små hus i stadskärnan, men enligt de nya planerna ska de ersättas med stora husblock, enligt Sky News.

– De försöker radera vår historia, säger Alevtina till kanalen, som tvingades fly till Lviv efter de ryska attackerna.

Huvudansvaret för planerna ligger på ”The Unified Research and Design Institute of Spatial Planning of the Russian Federation”, medan Sankt Petersburg-företaget ”Petersburg Renaissance” fått i uppdrag att utföra delar av byggnationerna.

Planerna för en del av strandremsan. Foto: Meduza

Undertecknats av ledare

Planerna är undertecknade av Denis Pushilin, den av Ryssland utsedda nya ledaren för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsk”, enligt Sky News.

Men hur allt ska genomföras är oklart. Många lever fortfarande i misär i den sönderbombade staden, där tusentals byggnader förstörts.

Satellitbilder visar exempelvis ett bostadsområde med 45 lägenhetshus som totalt raderats ut. Här har det nu byggts en militäranläggning med stora bokstäver på taket som formar orden: ”Från den ryska armén, till befolkningen i Mariupol”.

Sky News har intervjuat Karina som har en yngre kusin som är kvar i staden, och går i skolan.

– Hon berättar: ”Vi ska lära oss allt på nytt. Vi ska lära oss om allt som är ryskt, den ryska nationalsången, alla böcker är på ryska.” Så att förstöra den ukrainska kulturen, det steget är redan taget.

Båda föräldrarna till sexåriga Ilija dödades

Båda föräldrarna till sexåriga Ilija från Mariupol dödades i kriget. Klipp från november 2022.