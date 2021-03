Det var i tisdags som Ever Given, ett av världens största containerfartyg, i full sandstorm försökte ta sig igenom Suezkanalen och gick på grund tvärs över den.

I lasten finns bland annat 100 containrar som tillhör svenska möbeljätten Ikea.

Dessutom planerar omkring 25 fartyg från svenska rederier att passera genom kanalen under den kommande veckan.

– Det är en allvarlig situation förstås. Den drabbar världshandeln, den drabbar svensk sjöfart och den drabbar framför allt svensk industri, eftersom det är där man väntar på insatsvaror och det är därifrån man tar färdigprodukter och andra varor som behöver komma ut i systemet, säger Rikard Engström, vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart, till Ekot.

Ever Given – nästan lika stort som Empire State Building

Ever Given mäter 59 meter i bredd och 400 meter i längd och är därmed i samma storleksklass som Eiffeltornet och Empire State Building.

Vikt: cirka 220 000 ton med last och cirka 200 000 ton utan.

Fler än 260 fartyg sitter fast i trafikstockningen, rapporterar CNN, som fått fraktpriset på olja att fördubblas och oljepriset att stiga med flera procent.

Förra året passerade 19 000 fartyg genom Suezkanalen.

Kanalen står för 15 procent av världens fartygstrafik, rapporterar Reuters, och för 10 procent av världshandeln, rapporterar Al Jazeera.

Joe Biden erbjuder Egypten hjälp med fartyget

USA:s president Joe Biden har sträckt ut en hand till Egypten.

– Vi har utrustning och kapacitet som de flesta länder inte har och vi får se vad vi kan göra och till vilken hjälp vi kan vara, sa Joe Biden till ett pressuppbåd under fredagen.

13 av fartygen som väntar i kanalen är fraktade med boskap som riskerar brist på foder och vatten, vilket Bloomberg rapporterat om.

Vissa rederier tvingas nu överväga att i stället använda rutten runt Godahoppsudden och runda den afrikanska kontinenten för att ta sig till Europa och den amerikanska östkusten. Transporttiden ökar då med cirka två veckor. Ett av containerfartygen som nu tar den betydligt längre rutten är Ever Givens systerskepp ”Evergreen's Ever Greet”, rapporterar Al Jazeera.

Nya bogseringsförsök under lördagen

Hittills har 20 000 kubikmeter sand grävts loss i fruktlösa försök att få loss fartyget.

– Det är en komplex, teknisk operation, säger Osama Rabie, chef för myndigheten som kontrollerar Suezkanalen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Under fredagskvällen jobbade nio bogserfartyg med att försöka gå lossa Ever Given och förstärkningar väntas i helgen. Under lördagen görs nya försök.

– Det är två tunga bogserfartyg på väg. Tillsammans har de en dragkraft på 400 ton. Så det här är stora grabbar. De anländer den här helgen, säger Peter Bordowski som är vd för det nederländska bolaget som ansvarar för operationen, rapporterar CNN.

Tidvattnet ska underlätta bogseringen

Bolagets förhoppning är att kunna bogsera loss fartyget i början av nästa vecka.

Förutom bogserfartygen hänger mycket på vädrets makter. Under lördagen väntas tidvattnet göra få vattnet att stiga med upp till 50 centimeter, rapporterar nyhetsbyrån AP.

– Vi hoppas att en kombination av bogserfartygen, borttagning av sand vid aktern och högt tidvatten ska göra det möjligt att få loss skeppet i början av nästa vecka, säger Peter Bordowski, rapporterar Reuters.