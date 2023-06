Picassos ex-flickvän död – blev 101 år

Françoise Gilot var redan en aktiv konstnär när hon 21 år gammal träffade Pablo Picasso på en restaurang i Paris. Trots en betydande åldersskillnad – Picasso var 40 år äldre – inledde de en relation.

Under de följande tio åren lyftes Françoise Gilot sällan för sina egna verk. I stället blev hon för allmänheten känd som Picassos flickvän och musa.

Senare har hon även lyfts för sitt unika beslut. Till skillnad från flera av hans andra älskarinnor valde nämligen hon att lämna honom.

Uppbrottet kom 1953, då de hade fått två barn ihop.

Picassos reaktion

I memoaren ”Life with Picasso” berättar Gilot om hans reaktion efter att hon tagit beslutet, skriver New York Times.

– Tror du att folk kommer att vara intresserade av dig? ska Picasso ha sagt.

– Det kommer de aldrig att vara, på riktigt, av bara dig. Även om du tror att människor tycker om dig kommer det bara att vara en form av nyfikenhet om en person vars liv har rört mitt på ett så intimt sätt.

Efter relationen fortsatte Françoise Gilots att måla och ställa ut sina verk. Hon gav även ut flera böcker, och gifte sig 1970 med den amerikanske forskaren Jonas Salk, skriver New York Times.

Françoise Gilot avled på tisdagen, 101 år gammal. Hon somnade in på ett sjukhus på Manhattan i New York. Gilots dotter Aurelia Engel säger till New York Times att hon hade drabbats av hjärt- och lungbesvär.