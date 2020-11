Pia erövrade schackvärlden – och krossade männen

Det finns bara en svensk kvinna som kan identifiera sig på riktigt med Beth Harmons rollfigur i succéserien Queen’s Gambit.

Pia Cramling, Sveriges enda kvinnliga stormästare i schack, började spela schack som tioåring, representerade Sverige som 15-åring vid Schack OS i Argentina 1978 (i praktiken är OS ett lag-VM). Och hon fick till slut 1992 den högsta titeln som en schackspelare (man eller kvinna) kan få, då hon blev stormästare, ”International Grandmaster”. Bara den femte kvinnan i världen genom historien att utses till stormästare.

Pia Cramling berättar att i hennes fall så var det hennes äldre bror Dan (också en stark spelare, men han blev aldrig stormästare som regelbundet aktiv spelare) som fick med henne i schackets värld.

Följde med storebrodern till schackklubben

Pia säger att hon som yngre ville göra sådant som Dan gjorde, i början var det fotboll och bordtennis. Men sedan blev Dan intresserad av schack, som Pia tyckte var lite tråkigt till en början.

– Jag följde ändå med honom till Schackklubben Passanten i Stockholmsförorten Huddinge och blev mer och mer biten. Och efter ett tag började jag vinna skoltävlingar och mindre juniortävlingar.

De som är bevandrade inom svenskt schack kan direkt se likheter mellan den fiktiva Beth Harmon i Queen’s Gambit och Pia. Beth Harmon var nio år när hon började spela schack, Pia tio. Beth i serien hade en äldre ”mentor”, fosterhemmets vaktmästare Mr Shaibel. Pia hade sin bror Dan. Och båda två (Pia och Beth) var ofta ensam tjej på olika tävlingar.

1976 vann Pia Cramling Skol SM i konkurrens med killarna. Och efter succén i Schack OS 1978 i Argentina, där hon fick en silvermedalj som näst bästa reservspelare i damturneringen, öppnades det fler och fler dörrar.

Men fullt lika isolerad som Beth Harmon i Queen’s Gambit stundtals var kände hon sig aldrig, berättar hon.

– Nej, jag hade redan då en jämngammal schackkompis som heter Siv Bengtsson, som var starkare än jag i början. Så helt ensam var jag inte alltid.

1980- och 1990-talet ägnades för Pias del åt att resa runt och spela schackturneringar världen över. Pia var på jakt efter stormästartiteln, som man fick när man uppnått tre stormästarresultat, så kallade normer.

I slutet av 80-talet befann sig Pia på Schack OS i Thessaloniki i Grekland och vann också sitt andra individuella OS-guld, på förstabordet där spelare tävlar mot de starkaste motståndarna från de andra lagen. Hon tog också sin första stormästarnorm kort därefter, men vid den tidpunkten var världsschackförbundet FIDE inte särskilt van vid att damspelare tog stormästarinteckningar…

– FIDE skickade stormästarnormen till min bror Dan istället, så det svenska förbundet fick reda ut det så att det blev rätt…

Relaterar till Beth Harmon i Netflix-succén

Pia kan i många fall relatera till hur Beth Harmon (spelad av Anya Taylor-Joy i Netflix-versionen av Walter Tevis bok) blir behandlad av omgivningen i Queen’s Gambit.

– I Queen’s Gambit har det verkligen gjorts ett bra filmarbete, utifrån ett tjejperspektiv. Till exempel när Beth Harmon intervjuas av journalister och de inte är intresserade av hennes partier, de ställer i stället frågor om hennes kläder och så där, saker som egentligen inte är viktiga i sammanhanget… frågor som de aldrig skulle ställa till en man.

Men det finns även detaljer där Pia inte tycker att serien är helt och hållet verklighetstrogen.

– Det mest orealistiska är att motståndarna ofta är så vänliga mot Beth efter att ha förlorat ett parti. På hög nivå är det rätt ovanligt!

Pia förklarar att många schackspelare är dåliga förlorare överhuvudtaget. Och att förlora mot en tjej eller kvinna kan vara extra jobbigt. Förr i tiden var det definitivt så, berättar Pia. När Pia slog sig fram som ung kvinnlig schackspelare i 15-årsåldern och något senare, så försökte hon undvika att sticka ut. Hon hade kortklippt hår, ungefär som en kille, och hon signerade sina protokoll med ”P Cramling” i stället för ”Pia Cramling” av någon sorts hänsyn till motståndaren… och till sig själv.

– Jag ville att man skulle betrakta mig som en schackspelare, inte som en flicka som spelade schack, förklarar hon.

”Har blivit bättre med åren”

Så någon stilmässig karbonkopia av Beth Harmon, vars rödlätta hårsvall sticker ut så det förslår (för att inte tala om hennes klädval), var Pia Cramling kanske inte. Men särskilt i unga år, blev det en del incidenter ändå.

– En gång blev min motståndare så arg när han förlorade att han raserade pjäserna, så att de hamnade på golvet. Sedan gick han bara i väg. Jag har också varit med om att mina motståndare har fått nedlåtande kommentarer av sina kompisar efter ett förlustparti, blivit retade för att de förlorat mot en tjej. Men desto bättre jag blev som schackspelare, desto mer respekt hade jag med mig, berättar hon.

Men även på högre nivå har incidenter förekommit. En gång vann Pia ett parti mot Viktor Kortjnoj, som under en tid betraktades som världstvåa efter den dåvarande världsmästaren Anatolij Karpov (detta under sent 70-tal och tidigt 80-tal).

En sur Kortjnoj fällde några nedlåtande kommentarer efter partiet.

– Jag vet faktiskt inte om han var besviken över att han förlorat mot en kvinna, eller bara för att det blivit förlust mot en lägre rankad spelare. Men senare fick jag reda på att Kortjnoj var väldigt dålig på att ta förluster, vilket gjorde det hela lite lättare för mig att smälta.

Generellt sett så tycker Pia att hon upplevt under sin schackresa, att en tjej måste bli bättre än en kille för att få samma respekt.

– Men det där har också blivit bättre och bättre med åren, säger hon.

En kvinna på topp 100-listan i dag

Bara en kvinna finns i dag med på topp 100-listan bland världens högst rankade spelare, kinesiskan Hou Yifan som pendlar mellan 80:e och 90:e plats. Ungerskan Judit Polgar är den som kommit närmast att rankas bland de fem främsta spelarna i världen totalt, med en sjundeplats. Pia har vid ett tillfälle (januari 1984) varit rankad etta bland damerna i världen, men precis som Hou Yifan utan att vara nära herrarnas topp-tio-lista (senaste svensken överhuvudtaget att vara med på den listan är Ulf Andersson, som allra bäst trea/fyra i världen ungefär vid den tid som Pia var rankad som högst).

Det spekuleras ofta varför representationen av kvinnor i schackeliten är så liten, men den främsta anledningen är nog att antalet kvinnor som tävlar på någon nivå överhuvudtaget är låg.

– I Sverige är det ungefär tre procent av alla tävlingsspelare med så kallade ”elo-tal” som är tjejer, berättar Pia.

Den framstående engelske stormästaren Nigel Short har hävdat att män och kvinnor har olika ”typer” av hjärnor. Och att mäns hjärnor är mer anpassade för till exempel schack, att kvinnors hjärnor är mer anpassade till andra saker!?

– Sådant där kan nog bara hjärnforskare svara på. Jag känner till Nigel Short och hans påstående, jag håller inte med det han säger. Men något som jag har hört ett flertal gånger är att män är bättre anpassade till den mentala stress, som tävlingsschack innebär.

Karaktären i ”Queen's Gambit” blir beroende

Beth Harmon i Queen’s Gambit utvecklar ett pillermissbruk tidigt och vänder sig till alkohol och lugnande tabletter för att hålla nerverna i schack. Något som Pia Cramling aldrig har behövt:

– Själv har jag bara haft svårt att sova ibland. Men jag bodde i Spanien med familjen i många år, och jag märkte att det fanns spelare som ibland behövde något stärkande i baren för att lugna nerverna före partierna…

Pia säger att hon upplever att stämpeln som schacket hade när hon växte upp, som en syssla för gamla gubbar, har försvunnit. Men hon är fortfarande Sveriges enda kvinnliga stormästare (och dessutom Sveriges ledande kvinnliga spelare med god marginal).

– De bästa spelarna i dag är oftast mellan 20 och 35 år. Världsmästaren Magnus Carlsen är 30. Hou Yifan, den starkaste kvinnan idag, är 26.

Pia försöker vara en bra ambassadör för damschacket så gott hon kan.

Rent generellt tror hon att kvotering faktiskt är en bättre väg än absolut jämställdhet för att komma framåt.

– Jag känner till en kvinna som ville börja spela schack, men hon kände sig inte särskilt välkommen eller omhändertagen när hon började på en klubb. Och är det då bara en eller två andra tjejer som spelar, kan det vara svårt att fastna för det.

Pia fortsätter:

– Det är lite grann som att gå på restaurang, är det fullt tycker man att det är kul och vill gå in. Upplever man att det är tomt är det inte lika roligt.

Pia nämner som exempel att Skol SM för flickor i januari normalt lockar över 100 tjejer. Men i Öppna Skol SM senare på året, så är de betydligt färre tjejer med…

– Det är roligare att vara med när man känner en gemenskap. På flickskole-SM känns det som ett roligt läger tillsammans med andra tjejer, det lockar, så sådana initiativ tror jag är bra.

Ett problem som sätter stopp för karriären för många kvinnliga schackspelare är familjebiten - och det så kallade livspusslet.

Beth Harmon i Queen’s Gambit hade inga egna barn att ta hänsyn till. Många framgångsrika kvinnor inom schacket gör bra resultat som juniorer och provar sedan på ett par år som halvproffs eller proffs, men efter det ägnar de sig åt ett normalt familjeliv i stället.

Pia gifte sig med stormästare i schack

För egen del har Pia löst ekvationen genom att vara gift med en stormästare i schack, spanjoren Juan Bellon som hon har 18-åriga dottern Anna tillsammans med.

Eftersom Juan som exempelvis varit spansk mästare ett flertal gånger, varit Pias coach i olika omfattning sedan de blev ett par i mitten på 80-talet, så har hon sluppit den svårhanterliga balans som annars uppstår mellan schack och familjeliv.

– När man bildar familj är det jättesvårt att få det att fungera. Kvinnor i en familjesituation har ofta mindre tid än männen till spelkvällar på klubben och till lagmatcher och sådant.

Och på högre nivå blir det ännu svårare. En typisk mästarturnering kan omfatta tio spelare och nio spelronder i ett annat land än det som man bor i.

– Då blir det nio dagars spel och kanske två resdagar och allt som allt elva eller tolv dagar som man måste vara borta.

Men familjen Bellon-Cramling är alltså en schackfamilj, även dottern Anna spelar tävlingsschack. Och hon slog mammas rekord med ett antal månader när hon för fyra år sedan kom med i det svenska Schack OS-laget som 14-åring.

Anna Cramling vill också sprida schacket, men hon satsar på nätet och har en egen så kallad Twitch-kanal med tusentals följare.

– Jag började i januari och det har utvecklats väldigt fort. Skillnaden mellan till exempel Twitch och Youtube är att Twitch är Live, det är interaktivt och man kan se hur många som tittar. Man får även ”subscribers” som betalar för att prenumerera på kanalen. Och jag har verkligen märkt, sedan ”Queen’s Gambit” började visas, hur jag har fått fler följare och subscribers, berättar Anna.

Pia Cramling tycker inte att det är synd utan enbart positivt att det måste hända något speciellt, som tittarsuccén Queen’s Gambit och dess sju avsnitt på Netflix, för att människor ska hitta till schacket. Ett spel som varit känt som en positiv utmaning för hjärnan sen urminnes tider.

– Nej, jag tycker att allt som hjälper till att göra schack mer populärt i världen är bra.

Är damgambit en bra schacköppning?

– Ja, det är det absolut. Jag spelar det själv!

Fotnot: ”Gambit” är en generell term som används i schack när en eller fler bönder offras i inledningen, för att istället få terräng, eller i vissa fall tidiga angreppsmöjligheter. Damgambit eller ”Queen’s Gambit” uppstår efter att vit flyttar fram dambonden två steg, följt av att svart gör detsamma med sin dambonde. Vit flyttar då fram c-bonden två steg och offrar alltså c-bonden, i alla fall tillfälligt, för att få terräng i centrum av brädet.

