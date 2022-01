Person skallad i kyrka i centrala Stockholm

Det var under fredagseftermiddagen som polisen fick in ett larm om att en man kommit in i en kyrka i centrala Stockholm och skallat en person ur kyrkans personal.

Polisen skriver på sin hemsida att anledningen till varför mannen, som är i 35-års åldern, skallat personen i kyrkan i nuläget är okänd.

Enligt polisen är även mannens koppling till kyrkan oklar.

”Han var bråkig”

Ordningsvakter ska ha hållit mannen under uppsikt tills polis anlände till platsen där de omedelbart grep mannen.

Polisregion Stockholms presstalesperson Daniel Wikdahl berättar för Expressen att mannen varit bråkig under gripandet.

– Han var bråkig och försågs därför med fotfängsel, säger Daniel Wikdahl.

I nuläget rör misstankarna misshandel, olaga hot och ofredande.