Per Wästberg: Vi uppmanar Frostenson att frivilligt utträda

Krisen inom Akademien har lett till att flera ledamöter valt att lämna sina stolar.

Men efter medling och intern krishantering lyckades Akademien komma överens om att välja in två nya medlemmar förra veckan, då poeten Jila Mossaed och juristen Eric M.

På torsdagskvällen meddelade Per Wästberg att ytterligare två nya ledamöter valts in i Akademien, något som senare dementerades av den ständige sekreteraren Anders Olsson.

– Vi har inte så kommit så långt, nej. Det är inga inval, sa han till Expressen.

Per Wästberg förtydligar nu oklarheterna.

– Vi har valt in två ledamöter, men det kan just nu, på fredagen anses oklart därför att den ena invalda ville ha betänketid till måndag. Den andra invalda befann sig onåbar på utlandsresa. Vi hoppas på ett ja-besked på måndag och då går det vidare till kungen som får godkänna. Sen är det officiellt, säger Per Wästberg till Sveriges Radio.

Akademiledamoten Per Wästberg menar att Akademien är så gott som eniga om beslutet. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Konflikten kring Katarina Frostenson

Flera ledamöter har tidigare krävt att Katarina Frostenson ska lämna Svenska Akademien.

Nu berättar Per Wästberg i P1:s söndagsintervju att Akademien uppmanar Katarina Frostenson att lämna sin stol frivilligt, något som ledamöterna är så gott som eniga om.

– Den finns två reservanter, annars är det enigt, säger Per Wästberg.

Anders Olsson, Svenska Akademiens ständige sekreterare, säger till Kulturnytt att det inte alls är säkert att resolutionen kommer att offentliggöras.