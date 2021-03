– Företagen vill ha hårda miljökrav, säger Per Bolund (MP).

Det var svårt att ta miste på leendet när statsministern presenterade Per Bolund som miljö- och klimatminister i februari. Han hade inget emot att släppa ansvaret för finansmarknadsfrågorna.

– Som biolog var det som att komma hem när jag klev in på miljödepartementet. Det känns skitkul.

MP-språkröret är van vid att arbeta i motvind. Om de egna förtroendesiffrorna oroar ibland är det ingenting som framgår. Nu hävdar Per Bolund att Miljöpartiet har med sig opinionen – även om det ännu inte fått något större utslag i mätningarna.

Åtta år i regering räcker inte.

– Jag vill vara ärlig mot väljarna och säga att vi bara har lagt grunden. Nu ska vi bygga ett hus ovanpå. Jag känner en tillförsikt i att vi har opinionen med oss på ett sätt som jag inte upplevt på många år.

MED CHEFEN. Statsminister Stefan Löfven (S) presenterar Per Bolund (MP) som ny vice statsminister och miljöminister den 5 februari i år.

Bolund tycker att mycket är ”fantastiskt”. Han använder ordet för att beskriva sitt nya uppdrag, naturens helande kraft och industrins miljöresa. Även debatten om flygskam är fantastisk.

Du framstår ofta som korrekt och ordentlig. Vad är dina svagheter?

– I den gröna rörelsen finns väldigt olika uppfattningar av hur man ska jobba. En del tycker att det är fel att kompromissa. De förespråkar den rena linjen och allt som vetenskapen kräver – eller att inte göra någonting alls. Den linjen har jag aldrig stått för. Vi ska ta de steg som är möjliga vid varje givet tillfälle. Om vi inte tar de stegen kommer andra ta steg tillbaka.

Din svaghet är att du kompromissar för mycket?

– Det finns nog personer som skulle säga det. Även i Miljöpartiet.

Vill höja flygskatten

Lite mer än en månad har gått sedan regeringsombildningen, och den här arbetsdagen har delvis ägnats åt att svara på interpellationer från moderata riksdagsledamöter.

De frågar om den privata äganderätten av skog, slutförvar av kärnavfall och gifttunnor som dumpats i Östersjön. Per Bolund svarar hövligt men är märkbart frustrerad i talarstolen när Lars Beckman (M) tar i från tårna.

Han ger inte mycket för att Moderaterna kallar sig ”det nya miljöpartiet” och avfärdar mätningen från Demoskop där partiet fick högst betyg i miljöfrågan.

– Det var en undersökning bland många och Moderaterna gjorde en väldigt stor sak av det. I alla andra mätningar har Miljöpartiet störst förtroende. Tyvärr är vi fortfarande ensamma om att driva miljöfrågan i varje förhandling.

PÅ HEMMAPLAN. "Som biolog var det som att komma hem när jag klev in på miljödepartementet. Det känns skitkul", säger Per Bolund.

Vad tycker du om oppositionens attacker mot regeringens miljöpolitik, som elcykelpremien och plastpåseskatten?

– Det är bekymmersamt att det verkar vara så provocerande för många. Moderaterna tror att man bara kan sätta ett filter på avgasrören, men miljöfrågan handlar också om att ställa om hur vi tänker och agerar. Vi måste minska efterfrågan på flygresor genom flygskatten, eller plastpåsar med plastpåseskatten, säger Per Bolund.

Han säger triumferande:

– Plastpåseskatten är en succé. Vi ville att människor skulle sluta använda så mycket plastpåsar och det är precis vad som har hänt.

Ska flygskatten höjas?

– Jag tycker att det är självklart att vi åtminstone ska lägga flygskatten på den nivån som utredningen föreslog.

Jag är övertygad om att flyget har peakat

De dåvarande allianspartierna och SD hotade med en misstroendeförklaring mot flera statsråd, däribland Per Bolund, i samband med förslaget. Det ledde till att flygskatten skruvades ner, från 80 till 60 kronor för resor inom Europa och 280 till 250 för andra världsdelar.

– Många partier var beredda att göra mycket för att stoppa något så självklart som att även flyget ska betala för sin klimatpåverkan. Det där glöms lätt bort när striderna är tagna, nu känns det självklart och att alla var för flygskatten, men det var en enormt hård strid, säger Per Bolund.

Striden om flyget handlar i dag om utbyggnaden av Arlanda och framtiden för Bromma flygplats, som Miljöpartiet inte ser något behov av. Enligt Per Bolund kommer flyget inte återhämta sig till nivåerna före pandemin.

– Jag är övertygad om att flyget har peakat. Särskilt inrikes kommer vi inte komma upp i den efterfrågan som funnits förut.

I HETLUFTEN. Per Bolund i samband med partiledardebatten i SVT i oktober 2020.

Förutom flygskatten har regeringen nyligen gått vidare med förslagen om miljöstyrande start- och landningsavgifter och reduktionsplikt för flygbränsle. Men flygresorna är bara en del av en större fråga som handlar om hur vi ser på tillväxt, anser den nya miljö- och klimatministern.

– Vi kan inte fortsätta göra weekendresor till andra kontinenter, eller utvinna mer kol och olja. Den typen av tillväxt måste få ett stopp. Vi måste gå in i grunden av vår samhällsmodell, fundera över våra värderingar och vara beredda att göra förändringar.

Driver på för höghastighetståg

Liksom många andra politiker har han stor tilltro till teknikutvecklingen, men kallar sig ”oroad optimist”. Per Bolund ser positivt på framtidens tillverkning av stål utan kol, batteriproduktion i norr och expansionen av förnybar energi, som han säger är resultatet av ”modiga beslut”.

Men det är ”naivt och farligt” att hoppas på att enbart ny teknik löser klimatkrisen, säger han. Förväntningarna på elflyg är uppskruvade, och att så kallad fjärde generationens kärnkraft kommer runt problemen med dagens kärnkraft är föga realistiskt, även om det ”inte finns något forskningsförbud”.

Däremot är de omstridda stambanorna för höghastighetståg en bra idé, tycker Bolund som lovar att tågen kommer bli moderna, snabba och stanna centralt i städerna – till skillnad från Trafikverkets framtagna lågprisalternativ.

– Om man ska bygga en hundraårsinvestering ska det vara bra teknik för framtiden, inte något gammalt halvdant. Nu kommer nya spännande tekniklösningar med landskapsbroar till exempel, som gör det möjligt med ganska branta lutningar för att ta trafiken in till stadskärnan. Jag är övertygad om att vi kan hitta en lösning. Vi kommer se till att det händer.

Vad krävs för att projektet ska bli av?

– Det är uppenbart att Liberalerna inte har varit jätteglada i tanken. Men de har skrivit under januariavtalet och där står det att vi ska bygga.

Fem snabbfrågor med Per Bolund Järnväg eller elväg? – Järnväg. Bromma flygplats eller Sälen Airport? – Varken eller. Ingendera. Noll. Liberalerna eller Vänsterpartiet? – Liberalerna, för att jag tror på en demokratisk mitt i svensk politik som skulle kunna samarbeta. Miljö eller klimat? – Omöjligt att välja. Vi är inne i en klimatkris och en naturkris som är lika akuta båda två. Minska utsläppen i Sverige eller i utvecklingsländer? – Om jag ska prioritera så är det viktigare att vi minskar utsläppen här, framför allt för att vi då visar andra att det går att göra. Världen behöver föredömen att följa. Visa mer

Det gnisslar även mellan Miljöpartiet och Centerpartiet, men i en helt annan fråga. Skogsutredningens förslag, som enligt januariavtalet skulle stärka äganderätten och samtidigt skydda värdefull natur, har kritiserats av både miljörörelsen och branschaktörer.

Enligt pragmatikern Per Bolund, som dock vill fördubbla ytan skyddad skog i Sverige, är det möjligt att tillfredställa båda läger.

– Det har funnits en tendens att gräva ner sig i skyttegravar. Nu kommer allt fler studier som visar att det som kallas kontinuitetsskogsbruk, där man låter vissa träd stå kvar, kan vara mer lönsamt och dessutom ge utrymme för naturturism. Det är ett modernare sätt att tänka på, som inte förstör värden för andra.

Klimataktivisten Greta Thunberg kallar skogsnäringen för ”Sveriges motsvarighet till oljeindustrin”. Bolund säger att jämförelsen är långtdragen.

– Skogsindustrin har många viktiga lösningar på klimatproblemen, säger han.

Är bioenergi hållbart?

– Det är en förnybar energikälla, och det är ett viktigt första steg. Men även förnybara resurser är begränsade och måste användas på ett smart sätt.

Vill införa Lex Preem

Han tycker att det generellt har skett ett dramatiskt skifte inom stora delar av näringslivet, där miljöarbetet inte längre betraktas som ett hot mot industrin.

– Företagen vill ha hårda miljökrav för det är en konkurrensfördel. Det hjälper dem att vinna affärer i andra länder.

Men industrin ska också regleras. Fjolårets infekterade konflikt om utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi får inte upprepas. När oljejätten fick grönt ljus av domstolarna såg Miljöpartiet till att frågan hamnade på regeringens bord. Deras försök att hindra planerna var nära att orsaka regeringskris, men i slutändan var det Preem som backade.

Nu vill Miljöpartiet införa en särskild lagstiftning i syfte att förhindra nya planer på fossila investeringar, som äventyrar ambitionen att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045.

– Vi vill införa en Lex Preem, säger Per Bolund.

Sedan tidigare pågår en översyn av miljöbalken för att se om den kan anpassas mot klimatmålen. Enligt Bolund kan ”Lex Preem” komplettera det arbetet.

– Jag är glad att Preem tog sitt förnuft till fånga och förstod att framtidens affärer ligger i att hitta klimatlösningar och bygga förnybar energiproduktion. Men det blev tydligt att lagstiftningen inte räcker till. Vi kan inte tillåta att stora industrier riskerar att sabotera Sveriges skarpa klimatmål.

För mig är naturen ett mirakel

I EU pågår också ett arbete med ett gemensamt system, som ska avgöra vilka investeringar som anses miljömässigt hållbara – den så kallade taxonomin. Det har bland annat väckts en oro för att Sveriges skogsbruk och vattenkraft hotas av unionens förslag, och i sina ställningstaganden mot kommissionen har regeringen krävt vissa förändringar.

Per Bolund försvarar investeringar i befintlig vattenkraft men vill inte öppna upp för ny exploatering.

– Många arter är beroende av strömmande vatten och vi måste bevara de miljöer som fortfarande finns kvar.

I DET GRÖNA. Per Bolund fotograferad i Nackareservatet utanför Stockholm i samband med en Expressenintervju i juni 2020.

Biologisk mångfald och miljöfrågorna var hans väg in i politiken. Uppväxten runt ett allt smutsigare Östersjön en ögonöppnare. Han tror att pandemin har väckt ett naturintresse hos många nyfrälsta vandrare.

– För mig är naturen ett mirakel som pågår hela tiden runtomkring oss. Det vore fantastiskt att inspirera andra att få upp ögonen för det underverk som ekosystemen är.

Kan samarbeta med Vänsterpartiet

Att arbeta politiskt har också varit en metod för att hantera miljöångesten. Men Per Bolund slås över hur många unga som mår dåligt.

– Mina barn är precis som alla andra ungdomar rädda för vilken framtid de ska möta. Det ger mig en sorg. Vi som vuxna ska kunna ge våra barn en trygg framtid och en glädje inför framtiden.

Hur ser du på samhällsutvecklingen i stort?

– Jag är orolig för den polarisering som har skett i vårt samhälle, inte bara i Sverige men i omvärlden. Det är något som vi har ett ansvar att fundera över, inte minst vi som är aktiva i politiken. Att försöka hitta vägar för att ta ner motsättningarna och fundera på hur vi uttrycker oss, att inte bidra till polariseringen och utmåla motståndarna som omänskliga eller…

…odemokratiska?

– Att ta debatten på allvar och bemöta påståenden är samtidigt ett sätt att motverka polarisering, till skillnad från att avfärda och kategorisera människor som att de inte är värda att lyssna på. Jag tycker att vi ska ta Sverigedemokraternas argument på allvar och bemöta dem med den kraft som behövs. Jag är väldigt orolig över den inriktning som SD vill föra Sverige i.

Per Bolund har tidigare öppnat för ett nytt budgetsamarbete med Vänsterpartiet efter nästa val, för att säkra en stabil majoritet. Något som ännu är uteslutet för de nuvarande samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna, men som har aktualiserats efter Annie Lööfs öppning för att ingå i en S-regering.

Han är oförstående inför hur V ibland jämförs med SD.

– Regeringen samarbetade med Vänsterpartiet under hela förra mandatperioden, och vem som helst kan gå in och se vad resultatet blev. Det är svårt att säga att Sverige hotades som demokrati eller land, utan på många sätt gjorde vi Sverige bättre. Det tycker jag är en lärdom som andra måste dra, att samarbetet faktiskt fungerade och att Vänsterpartiet kunde ha en konstruktiv roll i svensk politik, säger Per Bolund.

