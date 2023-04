Linje 40 (Uppsala C - Södertälje C): En avgång i timmen i båda riktningar mellan Uppsala C och Södertälje centrum.

Linje 41 (Märsta - Södertälje C): Alla tåg är inställda utom ett tåg som går Märsta - Älvsjö och två tåg (ett tåg i varje riktning) på sträckan Södertälje C - Märsta.

Linje 43 (Bålsta - Nynäshamn): En avgång i timmen i båda riktningar mellan Bålsta och Västerhaninge utom sen kväll då tågen går på lite andra tider.

Linje 43X (Kallhäll - Nynäshamn): Alla tåg är inställda utom två avgångar i varje riktning under morgonen.

Linje 48 (Gnesta - Södertälje C): Nästan alla tåg går som vanligt.

Linje 42X (Märsta - Nynäshamn) och 44 (Bro - Tumba) är helt inställda.