Under de senaste dagarna har delar av Sverige sett kraftiga skurar och åskoväder. Till följd har områden i Västsverige drabbats av strömavbrott och översvämningar – men till helgen kommer ett avbrott i ruskvädret.

Särskilt lördagen väntas bli en fin dag med uppehållsväder och relativt höga temperaturer. I Götaland väntas termometern stiga uppemot 20 till 25 grader. I Svealand och södra Norrland väntas samtidigt 15-23 graders värme. Bara i fjälltrakterna kan svalare temperaturer, om 10 grader, förekomma.

– Det blir en hyfsat fin lördag i hela landet, det kommer att vara lite svalare i fjällen, men annars relativt normala sommartemperaturer, säger Tora Tomasdottir.

Prognos: Så blir vädret kommande dagarna.

Mer oväder att vänta

Redan på söndagen väntas dock det fina vädret vara ett minne blott. Under morgonen sveper ett nytt oväder in från sydväst som kommer med mer regn och åska. Det ruskiga vädret drar in över Värmlandstrakten och sveper sedan vidare norrut hela vägen upp till Tornedalen.

– Det kan bli åska och stora regnmängder. Det har varit väldigt fuktig luft de senaste dagarna och det leder till ännu större skurar, men förhoppningsvis blir de lite mindre än det varit i veckan, säger Tora Tomasdottir.

De lokala skurarna gör att temperaturerna sjunker märkvärt, och så väntas situationen se ut åtminstone fram tills tisdagen.

I landets södra delar handlar det om temperaturer runt 20 grader. I norr landar termometern omkring 15 grader.

Högsommaren är över

Till den som hoppas på en ytterligare värmesmäll har meteorologen också ett tydligt besked: högsommaren är över.

– Den är borta nu, säger Tora Tomasdottir.

Hon fortsätter:

– Det ser verkligen ut som det, det är väldigt ovanligt att det skulle komma någon sådan värme igen. Efter att skurarna dragit förbi ser det i stället ut att bli ett pendlande väder, med två dagars uppehåll följt av en dags skurar och temperaturer som då sjunker litegrann.

