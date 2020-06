Så går det till hemma hos paret Trump – när dörren är stängd.

I tisdags släpptes boken ”The art of her deal: The untold story of Melania Trump”.

Den är skriven av Washington Post-reportern Mary Jordan som länge följt Trump-familjen – och framför allt Melania.

I ”The art...” får man följa presidenthustruns liv från barndomen i Slovenien, via modellkarriären och hela vägen till Vita huset.

Mary Jordan har bland annat pratat med två kvinnor – Victorina Morales och Sandra Diaz – som varit anställda i Trumps hushåll på Bedminster golfklubb i New Jersey.

– Jag har aldrig sett på dem som en normal familj. En som sitter ner runt ett bord och äter middag tillsammans och samtalar. Det har aldrig, aldrig hänt..., säger Morales.

– De är förvisso under samma tak, men de interagerar aldrig. Det är ett konstigt äktenskap.

Sedan tidigare är det känt att paret Trump har skilda sovrum. Något som än en gång bekräftas i boken. Förvisso sover de på samma våningsplan – men åtskilda, berättar Diaz.

Hon förklarar vidare:

– När Melanias föräldrar kommit på besök, ibland har de stannat i flera månader, har de tre samtalat på slovenska. Något som irriterat Trump som ständigt påpekat att han inte haft någon aning om vad som sagts.

Vita huset förnekar – naturligtvis

När innehållet i boken blev offentligt gick Vita huset omedelbart – och knappast överraskande – ut och förnekade bokens påståenden.

– Brottsstycken som dessa tjänar bara till för att framkalla icke-existerande historier om intriger som inte är värda det papper som de är skrivna på, säger Vita husets pressekretare Judd Deere i ett uttalande till Daily Mail.

