Papparollen väcker oro hos prins Harry

Prins Harry, hertig av Sussex, beskrivs inte sällan som jordnära och när han i förra veckan talade vid en sammankomst för det brittiska samväldets unga ledare slog han slag i saken.

Vill rädda planeten

I april månad väntar Prins Harry och kärleken Meghan barn. Och runt bordet för sammankomsten började prinsen öppenhjärtigt dela med sig av sin oro inför den nya papparollen:

”Med tanke på att någon här är blivande far, så är jag faktiskt medveten om vårt delade ansvar för att göra den här världen mer motståndskraftig och dess invånare mer ansvarskrävande för nästa generations skull. Den enda vägen till verkliga framsteg görs inte på chans utan genom förändring”, sa prinsen skriver Hello Magazine.

”Allt hänger ihop”

"Något jag lärt mig att förstå är att all hälsa är hänger ihop; vår mentala hälsa, vår planets hälsa och måendet i våra samhällen”, sa prinsen skriver Hello Magazine.

Prinsen lyfte frågan om att rädda planeten såväl som frågan om den bristande vården för ungas psykiska hälsa.

Prins Harry har ”förändrats”

Samtidigt menar Duncan Larcombe, som har bevakat det brittiska kungahuset i många år och skrivit boken ”Prince Harry: The Inside Story”, att Prins Harry har förändrats sedan giftermålet med Meghan.

– Han är jordnära, en vanlig kille fångad i den kungliga världen, och han tar inte sig själv på särskilt stort allvar. Men nu gör han det, säger Duncan Larcombe i en intervju med The New York Posts kändissajt Page Six.