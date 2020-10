Pappans sista sms innan han mördade familjen

Det var i augusti 2018 som Chris Watts, 35, begick morden som skakade den amerikanska delstaten Colorado.

Tvåbarnspappan mördade först sin gravida fru, Shanann Watts. Sedan mördade han döttrarna Bella, 4, och Celeste, 3.

Chris Watts erkände att han mördat sin familj och dömdes till fem livstidsdomar. Shanann Watts kropp hittades sedan nedgrävd i närheten av ett oljeföretag Chris Watts tidigare arbetat på. Döttrarna hittades i en oljetank i närheten.

Fruns sista sms

I den nya Netflix-dokumentären ”American Murder: The Family Next Door” som tar upp det omskrivna fallet framgår den sista sms-konversationen Chris Watts hade med sin fru innan mordet.

”Vad vill du ha för grönsaker till middagen i kväll?”, frågar Shanann Watts.

”Broccoli går bra, haricoverts funkar också.”, svarar Chris Watts.

”Okej, jag köper det på Costco imorgon. Vill du att jag köper något annat än salad och spenat?”, frågar Shanann Watts.

Chris Watts svarar:

”Det är allt. Har planet lyft än?”

”Är äntligen på planet och väntar på att det ska lyfta. Tack gode Gud! Ber för en säker flygresa! Tack! Älskar dig” skriver Shanann Watts. Chris Watts svarar inte på meddelandet vilket även blir det sista Shanann skickar till sin make.

Ville vara med älskarinnan

Motivet för mordet ska ha varit att han ville leva med sin älskarinna tillika arbetskollega. Det framgår i brev Chris Watts skrivit till författaren Cheryln Cadle. Breven resulterade sedan i boken ”Letters from Christopher: The tragic confessions of the Watts family murders”.

I breven framkommer även att morden inte var spontana. Chris Watts skriver att han dagen innan visste vad han skulle göra.

”Den 12 augusti, när jag bäddade ner flickorna, gick jag därifrån och sa till mig själv ’det där var sista gången jag bäddade ner mina flickor’”, skriver Chris Watts i brevet.