Under natten till måndagen inträffade den fatala jordbävningen i sydöstra Turkiet som krävt minst 7 200 människors liv i landet och grannlandet Syrien, enligt officiella myndighetskällor i länderna.

Jordbävningens magnitud uppmättes till 7,8 och dess epicentrum lokaliserades till en plats mellan städerna Kahramanmaras, med över en halv miljon invånare, och Gaziantep med omkring 2 miljoner invånare.

Under tisdagen tog en fotograf från nyhetsbyrån AFP en bild på hur Mesut Hancer satt hukandes i resterna av ett raserat hus i Kahramanmaras. I sin ena hand håller han sin döda dotters Irmaks hand, som sticker ut mellan en madrass och kollapsade betongmassiv.

Av allt att döma låg flickan kvar i sin säng när skalven raserade bostadshuset strax efter kvart över fyra på måndagsmorgonen, turkisk tid.

Sverige skickar 37 miljoner kronor i stöd

Världshälsoorganisationen WHO flaggade under måndagen för att dödssiffran skulle kunna komma att stiga till 20 000 personer och att uppskattade under tisdagen att antalet drabbade kan överstiga 23 miljoner människor.

Under måndagen presenterade Sveriges regering ett biståndspaket på 7 miljoner kronor till Turkiet och Syrien och under tisdagen togs ett regeringsbeslut på att skicka ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd.

