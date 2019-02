En ny skandalbok väcker oro hos Jared Kushner och Ivanka Trump – innan den publiceras.

Enligt New York Post har Vita huset-paret gått ut via en talesperson och sågat boken ”Kushner, Inc: Greed, Ambition, Corruption” av Vicky Ward:

– Varenda sak som Ms. Ward nämnde under vad hon kallar sin ”faktagranskning” är helt falsk, säger en talesperson för Jared Kushners advokat till New York Post.