Pappa fick över en miljon för att vårda sin apatiska dotter

Under flera års tid har de vårdats i hemmet av föräldrar som sammanlagt tjänat miljonbelopp på att jobba som deras personliga assistenter.

I början av 2015 kom en mamma och pappa in med sin 12-åriga dotter till ett sjukhus i Sverige. De sa att hon hade slutat äta. De visste inte vad de skulle göra.

Flickan, som vi kallar Afina, blev snabbt diagnostiserad med en allvarlig form av ”uppgivenhetssyndrom”. Exakt vad den nyinstiftade diagnosen innebar skulle det under åren råda delade meningar om, men det var i alla fall den som knappt ett år senare skulle bli hela familjens biljett in i Sverige. Det permanenta uppehållstillståndet beviljades på grund av ”särskilt ömmande omständigheter” – och de ömmande omständigheterna var den apatiska 12-åringen Afina.

Redan tre år tidigare hade Afinas pappa sökt asyl i Sverige. Först ensam, och sedan med hela familjen. I båda fallen åberopade han skyddsbehov.

Jenny Strindlöv har gått vidare med vad som egentligen hände med två av de barn som under flera år var apatiska och sedan plötsligt blev friska. Foto: Jens Christian

I båda fallen fick han avslag.

Pappan hävdade att han kommit som politisk flykting. Sa att han var efterlyst i sitt hemland Azerbajdzjan och att han hade blivit eftersökt av polisen i sitt eget hem. Allt för att han var politiskt engagerad och ”belyste orättvisor” i samhället. Migrationsverket bedömde inte pappans historia som trovärdig. Det fanns inga dokument som kunde styrka vare sig partimedlemskap eller efterlysning, och hans identitet ansågs inte heller vara styrkt.

Det var först när pappan kunde visa upp läkarintyg på sin 12-åriga dotters kritiska hälsotillstånd som Migrationsverket vände i frågan. Det fanns, konstaterade man, ”ingen anledning att betvivla vad utlåtandena avser påvisa”. Visserligen förekom pappan redan då i det svenska brottsregistret, men dotterns ”synnerligen allvarliga” hälsotillstånd vägde tyngre.

Historien kunde kanske ha fått sitt slut där. Men för Afina var det bara början.

Det permanenta uppehållstillståndet, det som Socialstyrelsen vid den tiden menade var det enda botemedlet för barn som Afina, funkade inte. Afina blev inte frisk, tvärtom blev hon allt sjukare.

Pappan tog anställning som anhörigvårdare för att sköta om sin apatiska dotter i hemmet.

Det var ett heltidsjobb.

Vid det här laget hade Afina tappat alla reflexer och reagerade inte på smärta. Dag in och dag ut bars hon mellan sängen och rullstolen. Inte ens huvudet kunde hon hålla upp själv. En person som under en tid hjälpte till att vårda Afina berättar att hon alltid blundade. Vilken färg hade Afina på ögonen? Det visste inte vårdaren, för under de år Afina vårdades förblev hennes ögon stängda. Hon kunde inte gå, inte stå, inte tala. Hon sondmatades och tvingades bära blöja. Enligt intygen som skrevs för att styrka hur apatisk Afina verkligen var behövde hon hjälp med alla slags förflyttningar.

Längst ner i beslutet om beviljad assistans finns det en rubrik som heter ”övergripande mål”. Under den en enda punkt: ”Stärka förmågan att leva ett självständigt liv.”

Men Afina blev inte mer självständig. Hennes förmågor tycktes snarare minska under pappans vård.

Samtidigt tyckte pappan själv att han fick för lite betalt för all den tid han ägnade åt att vårda sin sjuka dotter.

64 timmar och 50 minuter i veckan räckte inte. Efter att ha varit anställd som sin dotters personliga assistent i nästan tre år begärde han att bli beviljad 44 timmar till varje vecka. Han hävdade att det tog honom 1,5 timme att duscha sin dotter, 25 minuter att torka hennes hår och sedan ytterligare 25 minuter att kamma det. Flickan hade långt hår som absolut inte fick klippas på grund av ”kulturell sed”. Att mata henne tog en timme och varje toabesök tog en halvtimme och på toa skulle hon fem gånger om dagen och dessutom skulle det bytas blöja fyra gånger om dagen och även det tog en halvtimme per gång.

Hävdade pappan.

Nu började socialtjänsten fatta misstankar. Varför blev Afina inte frisk? De bestämde sig för att göra ett oannonserat hembesök. Enligt en källa med god insyn i fallet blev de inte insläppta i lägenheten. Genom den stängda dörren fick de kontakt med någon som berättade att Afina var hemma. Men pappan, som avlönades av kommunen för att vårda sin apatiska dotter, var inte på plats.

En av Afinas vårdare berättar i dag att pappan sällan var hemma. Den som stod för den huvudsakliga omvårdnaden av Afina var i själva verket hennes mamma. Vårdaren träffade Afinas pappa någon gång ibland, men för det mesta var han inte där.

Doktoranden och barnläkaren Karl Sallin har studerat barn med uppgivenhetssyndrom. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Efter socialtjänstens hembesök växte misstankarna om att pappan inte lämnade sanningsenliga uppgifter och att flickan for illa.

I takt med att pressen från socialtjänsten ökade började Afina plötsligt att tillfriskna. Bara tre månader efter hembesöket var hon så pass frisk att kommunen i samråd med läkare beslutade att avskriva LSS-stödet. Det skedde i slutet av maj 2020. Vid det laget hade Afina legat apatisk, rullstolsburen och sondmatad i ungefär fem års tid.

Trots att flickan blivit frisk kontaktade pappan under sommaren handläggaren på vård- och omsorgsförvaltningen för att klaga på att han inte fått någon lön från och med juni.

Genom en liten men uppmärksammad studie från Uppsala universitet (juli, 2021) kunde doktoranden och barnläkaren Karl Sallin visa att apatiska barn som separerades från sina föräldrar och inte fick uppehållstillstånd blev friska i långt högre utsträckning än de som fortsatte att vårdas i närvaro av sina föräldrar och en pågående asylprocess. Av barnen som ingick i studien visade sig också flera simulera eller tvingas simulera.

– Tar man bort incitamentet som har med asyl att göra så försvinner en anledning att vara sjuk, och då finns det större möjlighet att bli frisk. Utifrån den empiri som finns kan man resonera på samma sätt vad gäller personlig assistans. Men det handlar också om sunt förnuft. Om föräldrarna har en vinning av att barnens sjukdom fortgår så är ju deras intresse för att barnet ska bli friskt inte lika stort. Det behöver man inte vara läkare för att förstå, säger Karl Sallin.

Om en förälder blir anställd som personlig assistent så stärks incitamenten att vara sjuk.

Han betraktar uppgivenhetssyndrom som en kultursjukdom och menar att incitament respektive brist på incitament är viktigt både vad gäller risken för att barnet ska bli apatiskt och möjligheterna för barnet att bli friskt.

– Om en förälder blir anställd som personlig assistent så stärks incitamenten att vara sjuk. Så länge det finns tydliga incitament för att sjukdomen ska fortbestå så verkar det som att den också gör det. Och tar man bort incitamenten så ökar förutsättningarna för att sjukdomen försvinner, förklarar Sallin.

Det första fallet av ett asylsökande barn med så kallat uppgivenhetssyndrom dök upp i Sverige 1998. Sedan dess har över 1000 barn drabbats av tillståndet, enligt Karl Sallin. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

När sommaren var över kontaktade socialtjänsten slutligen polisen. Misstankarna om en fem år lång barnmisshandel hamnade på bordet hos åklagare Mia Sjöstedt.

– De uppgifter som kommer till mig från socialtjänsten är att de misstänker att barnet har blivit försatt i den apatiska situationen av sina vårdnadshavare. De misstänkte att föräldrarna gett narkotikapreparat till flickan för att hon skulle vara apatisk, säger Mia Sjöstedt.

Så socialtjänsten misstänkte att det i själva verket var ett fullt friskt barn som föräldrarna höll apatiskt?

– Som jag förstod det, ja.

Afina kallades in på barnförhör. Den 17-åriga flickan som klev in i rummet den där dagen såg ut att vara allt annat än sjuk.

– Flickan som stod framför mig kunde både gå och prata och var som en vanlig 17-åring. Trots att hon varit sängliggande och icke-kontaktbar under fem års tid. När jag träffade henne fanns det ingenting som tydde på att hennes kropp hade tagit skada av att vara i ett passivt tillstånd under så lång tid. Det var något jag tyckte var märkligt. Som jag minns det var det lite mirakulöst, att hon hade vaknat en dag och var helt frisk.

Men Afina hävdade att allt var bra hemma. Att hennes mamma och pappa var snälla och behandlade henne väl. Att hon hade varit sjuk på riktigt och att föräldrarna hade tagit hand om henne på bästa sätt.

– Hon hade bara gott att säga om sin mamma och pappa.

När pappan fick veta att dottern hade tagits in på barnförhör blev han så pass aggressiv och hotfull att polisen bedömde att det förelåg fara för Afina att återvända hem. Socialtjänsten ville få chans att prata med flickan i enrum, och de menade att pappan aldrig tillåtit att så skett vid tidigare utredning. Eftersom socialtjänsten hade en ”hög oro för Afinas hälsa och utveckling”, och eftersom pappan ansågs försvåra socialtjänstens utredning, beslutade socialnämnden att omedelbart omhänderta flickan.

Afina protesterade.

Pappan protesterade.

Mamman protesterade.

Det bästa, hävdade Afinas mamma, vore om dottern fick komma hem till sin familj och fortsätta med skolan.

***

Åklagare Mia Sjöstedt gjorde vad hon kunde för att komma framåt i utredningen, men eftersom Afina själv sa att föräldrarna enbart behandlat henne väl så blev det svårt att gå vidare.

– Det framkom ingenting i vare sig husrannsakan eller vid målsägandeförhöret som tydde på att föräldrarna hade gjort något olagligt mot sitt barn. Hade det varit en vuxen som vi misstänkt blivit förgiftad så hade man ju kunnat fråga om det går bra att vi tar ett hårprov till exempel. Men det kunde man inte göra här för det var en ung målsägande som motsatte sig, och vi ska inte göra saker med unga målsäganden som de själva inte samtycker till, säger Mia Sjöstedt.

Efter ett par veckor lade Mia Sjöstedt ned förundersökningen om barnmisshandel.

– Jag ansåg inte att det fanns några skäl att anta att brott hade begåtts, eftersom målsäganden berättade att hon hade haft det bra hemma och att hon inte hade blivit utsatt för något mot sin vilja.

Tror du själv att hon var apatisk på riktigt?

– Jag kan inte uttala mig om det.

– Jag kan bara uttala mig generellt, men min uppfattning är att barn är otroligt lojala mot sina föräldrar i förhörssituationer. Det är väldigt vanligt att vi har god anledning att misstänka att barn utsätts för brott, men barn berättar inte.

Samma dag som förundersökningen lades ned hävdes också beslutet om LVU. Afina återvände hem till sin mamma och pappa.

Det gick nästan ett år. Ännu en pandemisommar inleddes och det var då en annan bild av verkligheten hemma hos Afina och hennes familj började ge sig till känna.

Mamman som bara några månader tidigare bedyrat att allt var bra hemma, berättade nu för socialtjänsten att hon under 18 års tid blivit utsatt för grovt fysiskt och psykiskt våld av sin man – Afinas pappa. Barnen, som själva sa sig ha bevittnat våldet mot mamman, bekräftade hennes historia. I samma veva berättade Afinas yngre bror för en kurator på BUP att han inte hade någon frihet i hemmet. Att han var kontrollerad av sin pappa och inte vågade berätta saker för honom i rädsla för repressalier.

Mamman och barnen placerades på ett skyddat boende på hemlig ort. Pappan motsatte sig omhändertagandet. Aldrig att det förekommit våld i hemmet, aldrig att barnen farit illa och aldrig att han skulle slå sin fru eller kontrollera sin son. Hävdade han.

Men beslutet kvarstod, och ett halvår efter att mamman och barnen lämnat pappan lever han fortfarande ensam i lägenheten.

– Jag har inte haft kontakt med dem på ett halvår och jag vet inte var de är, säger han.

”Detta skadade hela familjen. Hennes bror hade också problem.”

Sammanlagt har han plockat ut över en miljon kronor i assistanspengar från kommunen för att vårda sin sjuka dotter. Trots att hon bara varit frisk i drygt ett år säger pappan att han inte minns hur tillfrisknandet gick till.

​​– Jag kan inte förklara, jag kommer inte ihåg någonting, jag är jätteupptagen.

– Jag hade jättemycket stress med barnen. Afina stressade mig jättemycket. Jag vill inte prata, när du pratar så stressar det mig igen. Detta skadade hela familjen. Hennes bror hade också problem.

När han får frågan igen säger han att det var en psykolog från Azerbajdzjan som hjälpte dottern att bli frisk.

– Jag hämtade en psykolog med jättemånga års erfarenhet. Hon var jättejättemycket med henne. Hon kom hit, hjälpte min dotter och min dotter blev då sakta bättre. Hon var kvar åtta månader och vi betalade jättemycket pengar för henne.

Från Sachsska barnsjukhus i Stockholm har det skrivits både intyg och orosanmälningar gällande samma apatiska barn. Foto: OLLE SPORRONG

När jag frågar vad psykologen som hjälpte Afina att bli frisk heter i efternamn blir pappan plötsligt aggressiv och börjar skrika.

– Är detta ett polisförhör? Jag förklarade för dig och ändå frågar du hela tiden! Du frågar och jag svarar och du frågar igen. HEJ DÅ.

Pappan är i dagsläget inte misstänkt för något brott.

Våren 2021, på en plats inte långt ifrån den lägenhet där Afina låg apatisk i fem år, omhändertog socialtjänsten en 13-årig pojke. Vi kallar honom Amir.

Precis som Afina hade Amir varit apatisk i nästan fem år. Rullstolsburen, sondmatad, oförmögen att tala och röra sig själv. Det var i alla fall så det var sagt, så det var skrivet i intyg och myndighetsbeslut. Att Amir led av ”apatiskt uppgivenhetssyndrom”. Att han hade befunnit sig i ett sådant tillstånd sedan 2016, kort efter det att han anlände till Sverige från Kazakstan med sin mamma.

Socialtjänsten har en stark misstanke om att mamma påverkar Amirs apatiska tillstånd (...)

Precis som i fallet med Afina hade han vårdats i hemmet av en förälder som fick lön av kommunen för att jobba som barnets personliga assistent.

Men Amir blev inte bättre i sin mammas omvårdnad. Han fick omfattande stödinsatser från BUP, specialistläkare, arbetsterapeut och specialpedagog. Men han fortsatte att vara sjuk. När vårdpersonal gjorde hembesök hos Amir noterade de att hygienstolen och de andra hjälpmedlen som förskrivits till den apatiska pojken stod och samlade damm i en källare. De föreföll helt oanvända. Dessutom hade Amir ökat i vikt och haft en normal tillväxt trots att han sondmatats med ett lågt näringsintag. Det väckte vårdpersonalens misstankar.

Var Amir verkligen sjuk på riktigt?

När mamman fick reda på att socialnämnden planerade att ansöka om tvångsvård blev pojken plötsligt avsevärt bättre. I samtal med socialtjänsten var hon tydlig med att sonen måste få bo med henne. Men socialnämnden framhöll att ”oavsett om det handlar om föräldramanipulation eller inte” så är det utrett att det finns en ”påtaglig risk att Amirs hälsa och utveckling skadas” i moderns omsorg.

Från BUP Traumaenhet har både intyg och orosanmälningar skrivits gällande samma apatiska barn. Foto: OLLE SPORRONG

Våren 2021 omhändertogs Amir enligt lagen om vård av unga. I beslutet framgår det tydligt att socialtjänsten misstänkte att Amir tvingats spela apatisk:

”Socialtjänsten bedömer att Amirs vård behöver ske separat från mamma då mamma starkt påverkar Amirs apatiska tillstånd. Socialtjänsten har en stark misstanke om att mamma påverkar Amirs apatiska tillstånd och förhindrar hans tillfrisknande samt chanser till normal utveckling.”

Några månader efter att Amir separerats från sin mamma bekräftar en myndighetsperson som är väl insatt i fallet att separationen fått den effekt man hoppats på Amirs apatiska tillstånd:

– Jag kan bara kort säga att han är bättre nu.

De sista intygen som går att spåra gällande Amir skrevs 2019.

På mammans begäran bekräftade en kurator på BUP Trauma att:

”…Amir sondmatas och är rullstolsbunden utan förmåga till kommunikation. Amir är fullständigt beroende av moderns omsorg.”

Ytterligare ett utlåtande som mamman använde i sina ansökningar och kontakter med Migrationsverket och LSS-stödet skrevs av en överläkare vid Sachsska barnsjukhus i Stockholm:

”Pojken är helt slapp i kroppen, kan ej lyfta armar eller ben, ingen bålstabilitet. Ej förmögen att ta emot näring via munnen, sondmatas helt. Använder blöja samt tas regelbundet till toaletten.”

Genom åren har flera hundra barn diagnostiserats med så kallat uppgivenhetssyndrom i Sverige. Illustration: LOKA KANARP

Både BUP och överläkaren har sedan intygen 2019 bytt fot, och därefter skickat in orosanmälningar gällande att Amir inte blir frisk.

Överläkaren på Sachsska har gått i pension och vägrar svara på frågor. Istället hänvisar hon till den nuvarande verksamhetschefen som tillträdde 2019 och inte är insatt i sjukhusets tidigare behandling av barn med uppgivenhetssyndrom. Han hänvisar till BUP.

Men de ansvariga personerna på BUP vill inte ställa upp på någon intervju. Verksamhetschef Göran Rydén låter via en kommunikatör hälsa att de ”tyvärr inte” kan uttala sig i enskilda ärenden. Rydén vill heller inte gå in på huruvida det finns någon självkritik på BUP, eller om – och i så fall hur – de förändrat sina behandlingsmetoder och riktlinjer vad gäller barn med uppgivenhetssyndrom.

Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm. Foto: Per Englund / BUP

Istället svarar han skriftligt och övergripande:

”BUP Stockholm och våra medarbetare arbetar på uppdrag av HSF och följer Socialstyrelsens riktlinjer. Våra behandlingsmetoder för barn med uppgivenhetssyndrom är under ständig utveckling inom vårdkedjan (barnsjukvården, hemsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatrin). Att arbeta inom hälso- och sjukvård handlar om att utifrån den bästa tillgängliga kunskap som finns för handen, där och då, göra en samlad bedömning som grund för de insatser som man erbjuder. Senare kan det visa sig att det finns bättre metoder vilket gör att man hela tiden måste ha en beredskap att ompröva hur man arbetar, både som enskild behandlare och som organisation. Att arbeta med dessa barn och unga utgör inget undantag.”

”Jag tycker sättet de här barnen tagits om hand är ett stort misslyckande.”

Men går det verkligen att avsäga sig ansvar med hänvisning till skiftande riktlinjer?

Karl Sallin, barnläkaren bakom studien om de apatiska barnen, tycker inte det. Utan att kommentera de enskilda fallen finner han det generellt orimligt att låta ett apatiskt barn vårdas i fem år utan framgång med samma till synes verkningslösa metod.

– Vården har länge haft en ganska fastlåst position och hävdat att familjen är de enda som kan nå barnet och att man inte kan förvänta sig att barnet ska bli friskt innan det fått uppehållstillstånd, säger Karl Sallin. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Här har det brustit på så många sätt. Jag tycker sättet de här barnen tagits om hand är ett stort misslyckande. Om det har handlat om barn som tvingats simulera så är det att betrakta som övergrepp och barnmisshandel, vilket vården har en skyldighet att försöka upptäcka och ställa till rätta. Barn ska inte lida för att föräldrarna använder dem för sina egna syften. Det är djupt cyniskt att vården har medverkat till det här.

– Det andra stora misslyckandet är om barnen inte har simulerat utan varit genuint sjuka. Vad gäller andra patientgrupper är det osannolikt att man skulle acceptera att någon är sjuk så länge utan att prova en annan behandlingsmetod, säger Karl Sallin.

På senare år har möjligheterna att beviljas asyl med hänvisning till diagnosen minskat, och de apatiska barnen har samtidigt blivit allt färre.

Under 2021 har bara ett tjugotal barn med uppgivenhetssyndrom vårdats i hela landet, enligt Patientregistret och Socialstyrelsen. I Stockholmsregionen har inga nya barn insjuknat sedan 2019, och de som var sjuka då är i dag friska.

De två senaste åren har minskningen varit extra påtaglig över hela landet. Raset i statistiken sammanfaller med året då magasinet Filter publicerade Ola Sandstigs sedermera prisbelönta granskning där två i dag vuxna personer berättar om hur deras föräldrar tvingade dem att spela apatiska.

I ett reportage i Filter 2019 berättade Anahit Arakelyan att hon tvingats spela apatiskt flyktingbarn cirka 10 år tidigare. Foto: Mattias Bardå / Filter ”Nermin” och Anahit Arakelyan vittnade i Filter om sina upplevelser. Foto: Mattias Bardå / Filter Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Det som uppdagats under de två senaste åren är att det finns fall där barn simulerar det här tillståndet. Man kan säga att det har varit en välbevarad hemlighet. Att fall av simulering förekommit har de som vårdat de här barnen vetat om, men man har talat tyst om det för att inte gruppen i sin helhet ska stigmatiseras, säger Karl Sallin.

– Jag tror att den allmänna uppfattningen i samhället om vad det här är för tillstånd har lett till att incitamentet för att vara sjuk har minskat. Det gagnar ju inte en om alla tror att det är simulerat. Oavsett om det är det eller inte.

Amir är i dag 13 år. Afina är 18. De är inte längre sjuka, om de någonsin var det.

I inget av fallen har någon åtalats. I inget av fallen har någon dömts.

Hur många apatiska barn som genom åren varit sjuka på riktigt är det ingen som riktigt vet. Det är, menar Karl Sallin, ”den krassa verkligheten”.

– Jag skulle inte bli förvånad om det dyker upp fler fall av tidigare sjuka barn som nu vill få upprättelse.

Expressen har förgäves sökt Afina och hennes mamma för en kommentar. Amirs mamma hälsar via sitt juridiska ombud att hon inte vill medverka.

Debatten om de apatiska barnen Flera hundra har genom åren diagnostiserats med så kallat uppgivenhetssyndrom. I media har de drabbade vanligtvis kommit att benämnas som ”apatiska flyktingbarn”. Afinas och Amirs plötsliga tillfrisknanden sammanfaller i tid med ett skifte i synen på behandling av apatiska barn i Sverige. De apatiska flyktingbarnen började dyka upp i Sverige runt millennieskiftet och sedan dess har en infekterad debatt pågått om tillståndets uppkomst, bakomliggande orsaker och behandling. De apatiska barnen brukar insjukna i samband med asylprocessen, och det rör sig om barn från specifika länder som kommit till Sverige med sina familjer. Ensamkommande flyktingbarn har inte varit drabbade. År 2013 publicerade Socialstyrelsen en vägledning om uppgivenhetssyndrom för personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, och året därpå infördes uppgivenhetssyndrom som en egen diagnos. Uppgivenhetssyndrom har beskrivits som en långvarig oförmåga att äta, dricka, tala, gå och ta hand om sig själv, men även som socialt tillbakadragande och nedsatta funktionsförmågor, till exempel när det gäller kommunikation, motorik, nutrition, kroppsliga funktioner och aktiviteter i det dagliga livet. Socialstyrelsen rekommenderade föräldrastöd och permanent uppehållstillstånd för barn med diagnosen. I råden beskrevs PUT som ”den i särklass mest effektiva ‘behandlingen’” och man slog även fast att ”hypoteser om simulering, manipulation och förgiftning har visat sig sakna stöd i den forskning som bedrivits”. 2019 publicerade Ola Sandstig en sedermera prisbelönt granskning om de apatiska barnen, först i magasinet Filter och sedan som egen bok (”De apatiska barnen och samhället som svek”). I Sandstigs granskning berättade två i dag vuxna personer om hur deras föräldrar under flera års tid tvingat dem att spela apatiska, och vårdpersonal klev fram och vittnade om sina upplevelser och misstankar om manipulation. Ola Sandstigs granskning skapade debatt och fick det tidigare kunskapsläget att kritiskt ifrågasättas. Strax därpå tillsatte Uppdrag granskning, SVT, en extern granskning av ”Spelet om de apatiska”, ett uppmärksammat reportage av Gellert Tamas som sändes 2006 och som målade upp en helt annan bild än den Sandstig senare skulle avslöja. Granskaren kom fram till att relevant fakta undanhållits tittaren i UG-reportaget och att faktakontrollen varit undermålig. I början av 2020 konstaterade SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) att det saknas vetenskapligt stöd för både diagnosen uppgivenhetssyndrom och den rekommenderade behandlingen. Sommaren 2021 publicerades en vetenskaplig studie av Karl Sallin m.fl. som visade att samtliga av de barn i studien som separerades från sina föräldrar blev friska, medan majoriteten av de som vårdades i närvaro av sin familj förblev sjuka. Det framkom även att flera barn simulerade eller tvingades simulera. Först under hösten 2021 plockade Socialstyrelsen bort sina kritiserade råd. Källor: Socialstyrelsen, SBU, European Child & Adolescent Psychiatry (2021), SVT. Visa mer

Foto: JENS CHRISTIAN

Jenny Strindlöv är undersökande reporter på Kvällsposten och ingår i Expressens prisbelönta grävgrupp.

Hon har de senaste åren publicerat en rad mycket uppmärksammade avslöjanden, bland annat vad som händer bakom stängda dörrar när det romska parallella rättssystemet ”romani kris” praktiseras.

Jenny Strindlöv har tidigare arbetat bland annat på SVT och uppmärksammades för sin infiltration av högerextrema miljöer för Uppdrag granskning. Hon tilldelades 2020 ELSA-priset av Svenska kommittén mot antisemitism.