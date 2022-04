Panik vid Times Square efter kraftig smäll

Dussintals personer flydde i panik när en hög smäll hördes vid Times Square, New York, under söndagskvällen lokal tid, rapporterar The Sun. Filmer på sociala medier visar hur många springer för att komma bort från platsen enligt Newsweek.

Polisen stängde av området kring 43rd och Broadway medan situationen undersöktes.

En talesperson för New Yorks räddningstjänst säger till Fox News att man har uppmätt förhöjda nivåer av koloxid i området sedan bränder uppstått vid tre gatubrunnar. Teorin är att det har inträffat en explosion vid en av gatubrunnarna. Man arbetar nu för att reducera nivåerna på platsen.

Bränder vid gatubrunnar uppstår oftast när gasansamlingar i kloakerna antänds av någon form av elektrisk kortslutning, enligt magasinet Fire Engingeering. En explosion kan då inträffa vid en närliggande gatubrunn enligt magasinet.

Inga personer ska ha skadats.