Panik i kommunhuset efter Strages besök

Kommunens toppchefer anklagas nu i lokalpressen för att ha fått ”panik” av hur dalabesöket beskrivits av Strage.

– De borde ha lite mer popkulturellt självförtroende, säger Fredrik Strage i mediepodden ”Lägg ut”.

Fredrik Strage, känd från bland annat ”Så mycket bättre” och ”Nyhetsmorgon” i TV4, behövde skaffa nytt pass och hamnade på grund av kötiderna i Borlänge.

I en lustfylld kolumn i Dagens Nyheter skriver Strage med skräckblandad förtjusning om sitt dygn i Borlänge som blev ”mer blues än jag någonsin upplevt”.

Många uppskattade formuleringskonsten med referenser till ”You will be lonely, you'll be so lonely you could die” av Elvis, apropå hur öde dalastaden kändes, och en filmklassiker av Ridley Scott – med anledning av ”det sekret som ett alienmonster lämnat efter sig kring golvbrunnen”.

”Sådana amatörer att jag rodnar”

Men flera av Borlänges kommuntoppar kände sig manade att agera och gick in på kommentarsfältet på Dagens Nyheter där krönikan publicerats. Såväl kultur- och fritidschef Patric Hammar som näringslivschef Per Sjölander vill att Strage ska få en ny chans att uppleva Borlänge.

”Vi vill bjuda tillbaka dig och visa litet av vad du missade sist du var här. Musik, mat och #trevligtfolk. Vi har en idé på upplägg så vi ringer dig.”.

Vilket i sin tur fått Dalarnas Tidningars skribent Jens Runnberg att rasa under rubriken ”Borlänge kommuns toppchefer är sådana amatörer att jag rodnar”. Han skriver:

”Hur det kan vara ett kommunalt uppdrag att smörja journalister går ju verkligen att diskutera, och vad de pressetiska reglerna säger om att ta emot sådana här bjudningar är det ingen tvekan om”.

Borlänges nöjesentreprenör Benny Aster vänder dock kritiken mot Strage:

”Att en snål människa har bokat det billigaste rummet i Borlänge, cirka 500 kronor, och förväntar sig pukor och trumpeter bara för att ‘stockholmaren’ kommer till byn - tyder bara på en inskränkthet – patetiskt i allt indierufs och urtvättad svart tisha”, skriver entreprenören på Facebook och tillägger att rummet var rent.

I Expressens mediepodd ”Lägg ut” berättar Fredrik Strage mer om sitt dygn i Borlänge – och om det handlar om den polariserade konflikten stad-land eller nåt annat.

– Total ångest kan vara en väldigt bra källa för inspiration.

Mer i ”Lägg ut”:

Strage kommenterar också sin uppmärksammade krönika ”Nationalstaten är inte värd att dö för”, med att han ”skulle ta en hel salva från en AK-47:a om Putin attackerade Berlin eller något ställe som jag verkligen älskar”.

Berättar om det uppmärksammade bråket när musikgruppen Hov1 från topplistorna attackerade honom på Stureplan efter kritiska ord om dem i TV4.