Pandorna kom till Finland 2018 på ett leasingavtal, men har blivit för dyra i drift för djurparken som därför förberett för att skicka tillbaka dem till Kina. Djurparken har sökt ytterligare statsbidrag från jordbruksdepartementet till djurens underhåll men nekats.

Pandornas underhåll kostar omkring 1,5 miljoner euro per år, men enbart 600 000 kommer in till djurparken via biljettintäkter.

Nu har djurparken bestämt sig för att göra ännu ett försök att behålla djuren.

”Vi lägger nu all kraft på marknadsföring och hoppas att såväl gamla som nya vänner av skyddade djurarter besöker djurparken. I höst kommer vi att se över saken igen”, säger styrelseordförande Risto Sivonen i ett pressmeddelande.

Enligt jordbruksdepartementet måste djurparken få ordning på sin ekonomi innan ett nytt statligt stöd kan bli aktuellt.

