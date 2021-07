Krisåtgärderna får nu kritik: ”Chockerande”

Totalt 148 biljoner kronor har avsatts för ekonomin bara under pandemin. Drygt 41 biljoner lades något panikartat under pandemin till att rädda flygbolag och öka matproduktion på sätt som legat klimatet till last, rapporterar The Guardian.

Ungefär en tiondel av potten, motsvarande 15 biljoner kronor har lagts på ”gröna” åtgärder som ska förbättra klimatet och få ned koldioxidutsläppen. Det handlar bland annat om innovation inom förnyelsebart bränsle, och minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn.

Men mer läggs på skadliga åtgärder

Problemet, enligt en ny analys från Vivid Economics, som publicerades i torsdags, är att en ännu större pott lagts på åtgärder som är direkt skadliga.

– Stater hade kunnat göra ett betydligt bättre jobb här. Nu lägger de allmänna medel på sådant som kommer skada det allmänna, säger Jeffrey Beyer, ekonom och rapportansvarig vid Vivid Economics till The Guardian.

– Det är chockerande, det går att argumentera för att billigare beslut hade kunnat tas.

Han menar att det i delar av världen är billigare med förnyelsebara källor för energiproduktion.

20 av 30 länder satsar på klimatskadliga åtgärder

Vivid Enoconomic konstaterar i sin rapport att i 20 av de 30 länder som undersökts så har pandemipengarna lett till försämrade klimatmässiga åtgärder. EU, har exempelvis satsat stort på en grön återställning och länder som Frankrike, Danmark, Spanien och Tyskland sticker ut med sina gröna initiativ. Medan länder som Indien och Kina i stället satsat på kolkraft.

LÄS MER: Senaste nytt om klimatet

Greta Thunberg: ”Klimat och hälsa hör ihop”