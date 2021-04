Pandemins värsta dag: 3 293 döda

De senaste veckorna har smittspridningen gått spikrakt uppåt i Indien, världens näst folkrikaste land med 1,3 miljarder invånare.

Landet har gått om Tyskland och USA sett till antalet nya fall per capita – och ser man till det totala antalet fall är landet med råge svårast drabbat i världen, enligt Our World in Data.

4 av 10 fall i världen

360 960 nya fall rapporterades in på onsdagen, skriver The Guardian. Men mörkertalet bedöms vara stort.

Dödsfallen följer samma kurva. På onsdagen rapporterade indiska myndigheter in 3 293 nya döda i covid-19, vilket är den högsta siffran hittills.

Flera länder, inklusive Storbritannien, Frankrike och Sverige, har eller har lovat att skicka hjälp till det svårt drabbade landet efter att den indiska premiärministern Narendra Modi vädjat till omvärlden.

Krematorier hinner inte med

Delhi, Bombay och Bangalore har fått stänga ner i olika utsträckning för att få bukt på smittspridningen. I Delhi har stadens krematorium svårt att hinna med att bränna alla kroppar efter personer som dött med virussjukdomen.

Vid vissa krematorier läggs kropparna på gatan i väntan på att de kan brännas, på andra håll görs improviserade begravningsbål.

– Det är en väldigt svår situation eftersom vi har så många döda kroppar och vi kan inte hitta plats åt dem på krematorier och kristna och muslimska kyrkogårdar, säger Jayant Malhotra, grundare till Sant Shiv Sewa-stiftelsen, som hjälper krematorier, till The Guardian.