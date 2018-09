Mysteriet med de försvunna paljettskorna har sedan de stals år 2005 gett upphov till mängder av spekulationer, tidningsartiklar, tv-inslag och dokumentärfilmen ”The slippers”.

Anledningen till det stora intresset är att de bars av skådespelerskan Judy Garland i den klassiska musikalfilmen "Trollkarlen från Oz" från 1939. Men också att de är värda minst 20 miljoner kronor, och enligt experter skulle kunna värderas till mer än det dubbla vid en auktion.

Lämnade en paljett

Vid inbrottet i Judy Garland Museum i skådespelerskans födelseort Grand Rapids i Minnesota, en tidig morgon i augusti 2005, lämnade tjuvarna inga fingeravtryck eller andra ledtrådar som kunde sätta polisen på spåren.

Judy Garland i de röda skorna. Filmen är den klassiska ”Trollkarlen från Oz”. Foto: MGM Studios

En röd paljett som fallit av en sko var det enda som upptäcktes vid brottsplatsundersökningen. Mysteriet tätnade och det kom in mängder av tips och rykten: att någon i personalen vid museet var involverad, att skorna satt uppspikade på väggen i en vägkrog i Missouri, att de låg på botten av en sjö.

Men inga skor hittades och ingen misstänkt kunde gripas.

Judy Garland som Dorothy. Foto: FILMBOLAG WARNER

Tolv år efter stölden, sommaren 2017, kontaktades bolaget som försäkrat skorna av en person som påstod att han hade information om var skorna fanns och hur de skulle kunna få tillbaka dem.

Judy Garland bar dem. Hennes namn står också inskrivet på insidan av skorna. Foto: FBI / HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Hemlig polisinsats

Efter ett års utredning av försöket till utpressning och en hemlig polisinsats kunde Judy Garlands röda skor till sist lokaliseras. Operationen var ett samarbete mellan polisen i Grand Rapids, FBI-kontoren i Chicago, Atlanta och Miami, FBI:s särskilda avdelning för konstbrottslighet och FBI-laboratoriet.

Vid en presskonferens på tisdagen sa Scott Johnsson, polischef i Grand Rapids, enligt CNN:

– Tjuvarna tog inte bara ett par skor. De tog en bit av den historia som för alltid är en del av Grand Rapids och en av stadens mest kända barn.

Skorna är viktiga i filmen, som bland annat innehåller den välkända sången ”Over the rainbow”. Judy Garland, som spelar Dorothy Gale i ”Trollkarlen från Oz”, bar flera par röda paljettskor under filminspelningen.

Hon dansar omkring i skorna på Yellow Brick Road och i slutet av filmen, när hon återvänder efter sitt äventyr, slår hon ihop klackarna på de röda skorna och säger: ”There is no place like home”.

FBI: ”En aktiv utredning”

– Att återfinna ett så värdefullt kulturföremål är betydelsefullt. Så många människor i olika åldrar över hela världen har sett ”Trollkarlen från Oz” och har på så vis en koppling till skorna. Det är en av sakerna som gör att detta fall attraherar så många, säger Christopher Dudley vid FBI.

FBI har identifierat flera misstänkta i det uppmärksammade fallet, men arbetar fortfarande med att hitta samtliga som var involverade i stölden för 13 år sedan och utpressningsförsöket förra året.

– Detta är i högsta grad fortfarande en aktiv utredning, säger Christopher Dudley.