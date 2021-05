Palestinska jublet när Hamas raketer kom

Den israelisk-palestinska våldscykeln är i full spinn efter några år av relativt lugn. Hundratals palestinier och tiotals israeliska poliser har skadats i våldsamma sammandrabbningar i Jerusalem de senaste dagarna – men oroligheterna på Tempelberget överskuggas nu av raket- och flygattackerna.

I Tel Aviv har man öppnat skyddsrummen sedan Hamas börjat skjuta raketer långt in i centrala Israel, något som knappast hänt sedan Gazakriget sommaren 2014.

– Det här är ett budskap fienden måste förstå bra, säger Abu Obeida, talesman för Hamas militära gren, och tillägger att attacken är ett svar på Israels ”brott och aggression” i Jerusalem.

DETTA HAR HÄNT ■ De senaste dagarna har hundratals personer skadats i sammandrabbningar mellan israelisk polis och palestinska demonstranter i Jerusalem. ■ Konflikten har sin bakgrund i en påtänkt vräkning av palestinska familjer i östra Jerusalem. ■ Judiska familjer hävdar att de ägde marken före 1948 – palestinierna menar å sin sida att området tillhör Palestina och att de köpt fastigheterna. ■ Under måndagen eskalerade våldet då Hamas militanta del skickade raketer mot Jerusalem – och Israel svarade med bombattacker som dödat minst 20 palestinier. ■ FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter varnar för att värvningarna skulle kunna strida mot Genèvekonventionen. Visa mer

”Vi firar att Israels folk har återvänt”

Måndagen blev en dag av spänning när både palestinier och israeler laddade upp för den så kallade flaggmarschen – då 10 000-tals israeliska religiösa nationalister tågar genom bland annat det muslimska kvarteret i den muromgärdade Gamla staden. Palestinierna ser det som en provokation, medan marschdeltagarna ser det som en glädjedag då man firar ”återföreningen” av Jerusalem i sexdagarskriget 1967. Palestinierna kallar det ”ockupation”.

Paret Ayana och Dror Altschuler, hon 20, han 22 och båda studenter i Jerusalem, marscherar varje år på Jerusalemdagen.

– Vi vill visa vår glädje över att Jerusalem är en del av Israel. Vi går med stolthet för att markera närvaro, för att markera att det är vår huvudstad, säger Dror.

– En del extremister kanske tar till våld, men det är redan våldsamt i Jerusalem två veckor och det beror inte på marschen. Vi är inte rädda, säger han.

Avraham Chayun, 30, ingenjör från Jerusalem, går insvept i den israeliska flaggan.

– Jerusalemdagen är en speciell dag som vi väntat på i 2000 år. Vi firar att Israels folk har återvänt till sitt land och sin huvudstad. Det finns en känsla av fara, men jag är inte rädd för våldsamheter, säger han.

”Ingen palestinier accepterar det”

I sista stund beslutade den israeliska polisen, enligt instruktion från regeringen, att ändra marschens rutt för att minska spänningen. I stället för via Damaskusporten och muslimska kvarteret skulle den gå via Jaffaporten och det judiska kvarteret i Gamla staden, fram till Västra muren (Klagomuren). Arrangörerna blev rasande över denna ”nedvikning” och ställde in marschen. Men många ungdomsgrupper befann sig redan i omgivningarna och tågade på egen hand till den planerade samlingsplatsen vid Västra muren.

– Israelerna är välkomna. Vi kommer att ta emot dem på vårt vis, säger Ibrahim Hadjadj, 32, en av hundratals palestinier som väntade innanför Damaskusporten.

Palestiniern Amir Abbas, 62, gör inköp inför måltiden som bryter den dagliga fastan under ramadan strax innanför Damaskusporten.

– Allt handlar om ockupationen. Här i Jerusalem, i Gaza, hela Palestina. De hotar al-Aqsamoskén, ingen palestinier accepterar det, säger han.

Amir Abbas. Foto: Arne Lapidus

Jubel när raketerna avlossades

Men Hamas raketattacker tog uppmärksamheten både från marschen och våldsamheterna vid al-Aqsamoskén. Attackerna kom efter det att Hamas ställt ultimatum till Israel: Dra tillbaka era trupper från al-Aqsa-moskén på Tempelberget och från det omstridda området Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. Detta ultimatum gick ut klockan 18 lokal tid – och i samma minut avlossades raketerna.

Israeliska poliser vid Damaskusporten kastade sig på marken för att ta skydd när sirenerna hördes. Samtidigt jublade de palestinska ungdomar som samlats vid porten och regelbundet drabbat samman med polisen de senaste dagarna.

Mitt i det spända läget dyker det plötsligt upp en grupp som verkar för fred och försoning. Det är gruppen ”Tag meir” som tågar mot Jaffaporten, hundratals personer delar ut blommor till alla de möter.

– Vi arbetar för fred och samförstånd mellan israeler och palestinier. Vi tar avstånd från flaggmarschen eftersom den alltid leder till våld och rasistiska utfall. Vi vill visa ett annat Israel, säger den israeliska studenten Gaya Allon, 25.

Gaya Alon. Foto: Arne Lapidus

Minst 20 dödade i flygangrepp

Minst 20 människor dödades i de israeliska flygangreppen mot Gaza på måndagskvällen. Det är mycket sällsynt att Hamas skjuter raketer så långt in i Israel som till Jerusalem. Vanligen beskjuter palestinier i Gaza städer och samhällen i södra Israel. På måndagskvällen landade tiotals raketer i dessa områden.

Tågtrafiken i södra Israel ställdes in och invånarna förberedde sig på att tillbringa lång tid i skyddsrum.

De mest våldsamma sammandrabbningarna de senaste dagarna här ägt rum vid al-Aqsamoskén, islams tredje heligaste plats efter helgedomarna i Mecka och Medina i Saudiarabien. Den reser sig på Tempelberget där judarnas bibliska tempel en gång stod. Och strax nedanför finns Västra muren, den enda lämningen av Templet som är judendomens heligaste plats.

Upp till 100 000 palestinier har förrättat kvällsbön i al-Aqsamoskén under de sista dagarna av fastemånaden ramadan. Många ungdomar har stannat kvar efter bönen och drabbat samman med den israeliska polisen.