Paasikivi: ”Ett kvitto på att Ukrainas befrielse fungerar”

Under lördagen kom uppgifter om att Ukraina hade omringat den ukrainska staden Lyman, cirka 16 mil sydost om Ukrainas näst största stad Charkiv och som varit under rysk kontroll sedan i våras. Senare kom uppgifter om att de ukrainska ryskorna gått in i staden och därefter meddelade Rysslands försvarsdepartement att de ryska styrkorna helt lämnat staden.

Att Ukraina, av allt att döma, nu återtagit Lyman är en för landet betydande militär framgång, enligt Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare i militärstrategi på Försvarshögskolan.

– Det är ytterligare en stor framgång för ukrainarna. Det är en rysk knutpunkt (används bland annat för transporter till övriga Ukraina, reds. anm) som dessutom kan beskrivas som en infallsport till Donbass och fortsatta framryckningar mot Luhansk, säger han.

Joakim Paasikivi: Viktigt ukrainskt framsteg

Framsteget är viktigt inte minst i ljuset av att Ryssland och Putin på fredagen under ceremoniella former förklarade regionerna Cherson, Zaporizjzja, Luhansk och Donetsk som ryska.

– Det är för ukrainarna en mycket lämplig tidpunkt för att markera det absurda i Putins utropande av annekteringen av de fyra oblasten. Det visar det befängda i att påstå att man har gjort Ryssland av någonting som man inte behärskar. De ceremonier man har haft i Ryssland är enbart ett internet skådespel. Frågan är hur många man lurar, säger Joakim Paasikivi, och fortsätter:

– Det visar hur svag den ryska armén är och hur befängd Putins idé om Storryssland är. För ryssarna blir det ett tydligt tecken på att det inte ligger någon substans bakom annekteringen.

Joakim Paasikivi menar att Putin inte borde bli förvånad då den ryska armén lidit stora nederlag den senaste tiden och landet beordrat ”partiell” mobilisering.

– Det här borde inte komma som någon överraskning (för Putin), säger Joakim Paasikivi och fortsätter:

– Vi kan förvänta oss nya ryska hot. Sedan om det är kärnvapenhot eller andra hot.

”Bundit sig i masten vid ett sjunkande skepp”

Enligt Paasikvi innebär fredagens annekteringar att Putin fortsätter att måla in sig i ett hörn.

– Jag har tidigare sagt att han (Putin) bundit sig i masten vid ett sjunkande skepp och nu har han ingen utväg. Det går inte att backa från påståenden om annektering och annat som han gjort. Han måste segra, men det kommer inte att gå. Och det gör situationen ganska obehaglig och oförutsägbar. Ryssland har rejäla problem både borta och hemma. Det är en mycket besvärlig situation för Putin, säger Joakim Paasikivi.

LÄS MER: Premium Ryska förvirringen efter Putins ceremoni