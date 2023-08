Det har regnat kraftigt i Örebro län under natten, efter regnområdet som drog in över Sverige under lördagseftermiddagen.

Det har kommit upp mot 30 millimeter regn i Örebro sedan gårdagskvällen, enligt SMHI. När SMHI varnar för skyfall så handlar det om 35 millimeter på tre timmar.

– Det är väl någorlunda nära det, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

Tidningsbudet Per var ute och jobbade i området under natten, och säger att det var svårt att ta sig fram på många vägar.

– Jag fick ju vända på några ställen, där vågade jag inte köra fram. På andra ställen fick jag köra i alla fall, men det var lite oroligt. Det var så mycket vatten.

Bilder visar flera översvämmade vägar i området.

70 larm under natten

Det har kommit in larm om från 70 adresser i länet under natten, uppger räddningstjänsten.

– Vi har fortfarande ungefär 40 på väntelistan som vi inte har hunnit göra någonting åt än. Men vi misstänker att det är en hel del ytterligare som fått in vatten under natten, säger Peter Backman, räddningschef i räddningsregion Bergslagen.

Det mesta handlar om vatten som kommit in via exempelvis golvbrunnar i avloppssystemet, in i källare.

– I många kommuner så hör dagvattnet och avloppssystemet ihop. Och när det regnar mycket så fyller det upp systemet i marken, och trycker upp bakvägen.

Just nu har regnet lugnat ned sig kring Örebro. Vid 07-tiden har regnområdet sin tyngdpunkt över norra Svealand och södra Norrland, enligt SMHI.

– Det allra kraftigaste ser ut att ligga över Siljansbygden och sydost ner över Gästrikland. Det är det som passerat över till exempel Örebro under natten, Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI.

”Det mesta låg och flöt”