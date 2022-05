Regnet har stått som spön i backen i östra Australien det senaste året. På flera håll har flodsystem svämmat över sina breddar, vilket visat sig gynnsamt för många djur.

En mängd ryggradslösa smådjur frodas, vilket i sin tur lockar fisk, som i sin tur lockar sjöfåglar.

Kring sjön Cowal har fler än 30 000 pelikaner samlats i år för häckningsperioden och 15 000 bon trängs på landtungorna, som till följd av de höga vattennivåerna är som öar.

– Varje bo är ungefär 1,5 meter isär, som avstånd som under socialt distanserande under covid. Avstånden är noggrant uppmätta under dispyter i grannskapet, säger Mal Carnegie, projektchef vid Lake Cowal Foundation.

Äter mängder av fisk

Ett dåligt år kan det röra sig om några hundra pelikanbon, förra rekordet från 2010–2011 låg på 8 000.

– Det är den största pelikanhäckningen vi registrerat på åtminstone 30–40 år, säger Carnegie.

Varje pelikanunge kräver omkring ett halvt till ett kilo fisk, så dagligen försvinner 30–45 ton fisk från sjösystemet.

Använder AI

Antalet bon kontrolleras genom att Mal Carnegie flyger över häckningsplatsen med drönare. Bilderna skickas därefter till forskare vid University of New South Wales, som med hjälp av AI räknar hur många de är, enligt ABC News.

Pelikanen är inte hotad, men har varit på nedgång sedan 1970-talet. Årets rekordhäckning kommer göra gott för populationen. De lägre temperaturerna till följd av regnet har gjort att en större andel ungar än vanligt överlevt.

– En del ungar börjar flyga i väg nu. Jag och tjänstemän från myndigheterna går ut var tredje, fjärde vecka för att övervaka kolonin. Vi förväntar oss på att de flesta flugit i väg i slutet av juni.

