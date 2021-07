Långt stopp i tågtrafiken – banvall bortspolad

En banvall mellan Ställdalen och Hällefors har spolats bort av en översvämning, vilket orsakar ett stopp i trafiken mellan Göteborg och Falun.

Anledningen är att det inte blir stabilt nog för tågtrafik.

Enligt tekniker på plats kommer stoppet att pågå till klockan 15 på fredag.

Enligt Trafikverket kan dessa stationer påverkas av stoppet:

Göteborg C, Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen, Lödöse Södra, Trollhättan C, Öxnered, Mellerud, Åmål, Säffle, Grums, Kil, Karlstad C, Välsviken, Väse, Kristinehamn, Nässundet, Storfors, Nykroppa, Grythyttan, Hällefors, Sikfors, Bredsjö, Ställdalen, Grängesberg, Ludvika, Borlänge C, Djurås, Gagnef, Insjön, Leksand, Tällberg, Rättvik, Mora och Falun C.

Träd på spår stoppar tågtrafiken

Det är ytterligare ett stopp i tågtrafiken mellan Herrljunga och Uddevalla samt Stockholm och Strömstad. Detta på grund av ett träd på spåret.

Tågtrafiken kommer att återupptas tidigast klockan 13 på fredagen.