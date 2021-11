Överenskommelse: En barnmorska per födande

Nicole Silverstolpe har mindre än en vecka på jobbet som region Stockholms förlossningssamordnare. Till Expressen har hon tidigare sagt att man nått vägs ände.

– Vi har kommit till en plats när personalen helt enkelt inte orkar och kanske inte heller ser vilka lösningar som kan göra skillnad och då ska jag hjälpa till och samordna det här, säger Nicole Silverstolpe.

Åtgärder för förlossningsvården

På onsdagen presenterar hon några av de överenskommelser som mötts med sjukhusledningarna och regionledningen.

Arbetet rör bland annat att nå en barnmorska per födande kvinna, att se över schema och arbetstidsförläggning och att ge barnmorskorna och annan personal att arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.

Målet är fler barnmorskor till förlossningen.

Enligt Nicole Silverstolpe kan en god arbetsmiljö göra att fler medarbetare kommer att söka jobb och fler stanna kvar inom förlossningsvården.

Fler barnmorskor

Just nu pågår ett program för att få fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till barnmorskor som kan jobba inom förlossningsvården. De får full lön under utbildningen och just nu är det 65 sjuksköterskor som utbildar sig till barnmorska i det programmet.

– Situationen är väldigt olika vid våra förlossningskliniker. Jag kommer att arbeta fram fler åtgärder för att lösa situationen på förlossningsklinikerna. Det finns inte en lösning som passar alla därför måste vi ha en bred palett av lösningar och en tydlig process för de större åtgärder som vi behöver längre tid på oss att lösa, kommenterar Nicole Silverstolpe i ett pressutskick.

