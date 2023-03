Sveriges Nato-medlemskap vilar fortfarande i Turkiet och Ungerns händer.

Trots den utdragna processen har Försvarsmakten i snart ett års tid arbetat med att förbereda sin verksamhet inför ett svenskt medlemskap – ett grundarbete som kommit tillräckligt långt för att Sverige ska vara redo att gå med i försvarsalliansen, enligt SVT.

Bland annat kretsar detta grundarbete kring bemanning och luftförsvar.

Flera års arbete är kvarstår dock för att Sverige ska kunna bli ett fullvärdigt Nato-land.

– Delar av det kan vi kliva in i i dag, sen kan det ju vara så att vissa komponenter saknas, att man inte kan vara med fullt ut. Men att gå in i ”air policing”, att gå in i en marin styrka, det kan vi göra i dag, säger Bydén till SVT.

– De delar som vi inte kunnat förbereda, det som ligger inom ramen för den skarpa planeringen, det har vi kvar tills vi blir fullvärdiga medlemmar.

Träffade fransk general

Vidare säger Bydén att det hade varit önskvärt att Sverige gick med samtidigt som Finland, men att det inte innebär några ”större utmaningar” om Finland går med först – förutsatt att det inte dröjer för länge.

Under torsdagen träffade Bydén den franska generalen Philippe Lavigne, som är chef för Natos utvecklingsarbete. Enligt honom uppfyller Sverige kraven för att kunna gå med.

– Generellt tar det tre år att integrera ett lands väpnade styrkor. För Sverige kommer det att ta mindre än ett år vilket är fantastiskt, säger Philippe Lavigne till SVT.

