Över 7 000 döda: ”Kraftig stigning”

Över 7000 personer i Sverige har nu avlidit med covid-19.

Den senaste veckan analyserades över 250 000 prover i landet, och 13 procent av dem var positiva.

– Det är en ganska hög andel, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på torsdagens pressträff.

Om dödsfallen: Inte helt ologiskt

251 coronapatienter vårdas nu på intensiven. Över 1804 personer vårdas på sjukhus, en liten ökning sedan i tisdags, enligt Socialstyrelsen.

Utvecklingen har avspeglat sig i antalet dödsfall. På onsdagen rapporterades 174 nya dödsfall, och på torsdagen 35, siffror som kan variera stort från dag till dag enligt Tegnell.

Men han kallar det för en ”kraftig stigning” jämfört med tidigare i höstas.

– Det är en fortsatt konstant uppgång och det är inte helt ologiskt med tanke på att vi legat högt i smittspridningen under en längre tid.

– Den fortsätter uppåt, betydligt mer än vad vi hoppats på, säger han.

Munskyddsfrågan fortsätter

Folkhälsomyndigheten skriver i sin senaste veckorapport att ”ett ökat antal avlidna har rapporterats under de senaste veckorna”, med över 150 personer per vecka under de senaste tre veckorna.

Det kan jämföras med 43 respektive 80 dödsfall under de två föregående veckorna.

I veckan kom WHO med skärpta rekommendationer om munskydd, och att de bör användas i en lång rad olika situationer. Anders Tegnell säger att WHO fortfarande anser att evidensläget är svagt:

– Och pekar på att munskydd kan behövas i vissa situationer, vilket är precis det vi sagt. Och de situationerna har inte uppkommit i Sverige än, i de dialoger vi haft med regionerna, säger Tegnell och fortsätter:

– Man påpekar också att det inte finns några negativa effekter. Men det är väl fortsatt så att det i vissa situationer kan vara aktuellt, men vi har ju hittills menat, när vi haft dialog med regionerna, att de situationerna har kunnat hanteras med att hålla avstånd. Vilket alla studier visar är viktigare än munskydd.

Se mer: