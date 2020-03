Siffrorna från det Svenska Intensivvårdsregistret, SIR, uppdateras tätt. Så fort vårdpersonalen på ett sjukhus skriver in en patient med covid-19 på intensiven så ska hemsidan uppdateras.

Siffror som presenterades klockan 19.30 på torsdagskvällen visar att 202 enskilda personer med coronasmitta vårdas, eller har vårdats, på en intensivvårdsavdelning.

Det totala antalet vårdtillfällen är dock högre – 251 stycken.

– De olika antalen beror på att om en och samma patient flyttas från en intensivvårdsavdelning till en annan så blir det ett nytt vårdtillfälle. Det skapas alltid ett nytt vårdtillfälle vid varje avdelning där patienten vårdas, säger Johnny Hillgren, ordförande för Svenska Intensivvårdsregistret.

Siffrorna visar inte hur många som vårdas på intensiven just nu. Det är för att informationen om när en patient skrivs ut från intensiven inte når SIR förrän ibland flera veckor senare.

Den regionen där flest personer med corona skrivits in på intensiven är Stockholm. Där är det under torsdagseftermiddagen totalt 87 personer som skrivits in på intensiven till följd av coronaviruset. Antalet vårdtillfällen uppgår till 104 stycken.

Den regionen med näst flest intensivvårdspatienter är Västra Götaland med 20 inskrivna och 34 vårdtillfällen. Enligt Västragötalandsregionen är det dock bara 19 personer som vårdas på intensiven.

– De siffror vi har är de man rapporterar in från avdelningarna. Hur snabbt man rapporterar in ser lite olika ut och det kan bero på att det är skillnad på IT-system. Vår statistik skiljer sig även från Folkhälsomyndighetens. De anger ofta färre patienter än vad vi gör för att de har gårdagens siffror vid sina dagliga pressträffar, säger Johnny Hillgren.

Johnny Hillgren är ordförande för Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Foto: Press / Press

Han säger vidare att patienterna i genomsnitt ligger ”ganska länge” på IVA.

– Det verkar som att de coronapatienter som blir lungsjuka och hamnar i respirator på IVA har en medelvårdtid på upp till två veckor.

Så slår corona mot Stockholm

Under torsdagseftermiddagen presenterades också nya siffror från region Stockholm gällande coronaviruset. Ytterligare 146 personer konstaterades smittade av de cirka 6800 som man testat hittills. Den totala siffran för Stockholmsområdet är då 1216 smittade personer.

Och ytterligare sex personer avled under torsdagen i Stockholm till följd av corona. Här har nu totalt 43 personer avlidit, i hela landet är siffran 66.

Enligt region Stockholm vårdas 69 personer på intensivvårdsavdelning, medan 333 coronapatienter vårdas på andra avdelningar.

Under onsdagen hade Stockholm hittills sin kraftigaste ökning av antalet smittade och antalet avlidna. 111 konstaterades då smittade och 18 personer avled.

Flera dödsfall i landet

I Västra götalandsregionen finns nu 297 bekräftade fall, det meddelade regionen under torsdagen. Två personer har hittills avlidit på grund av coronaviruset enligt SVT Nyheter Väst.

I Sörmland har totalt tolv personer avlidit till följd av corona. Tre av dödsfallen skedde under torsdagen enligt Eskilstunakuriren. Tidnigen skriver att samtliga patienter som avled under dagen till följd av corona hade underliggande sjukdomar.

Region Dalarna har nu totalt två dödsfall, varav det andra rapporterades in under torsdagen. Enligt regionen har flera personer inom hemtjänsten och på äldreboenden konstaterats smittade av coronaviruset.

– Våra tankar går till de anhöriga. Nu är det jätteviktigt att vi alla fortsätter ta vårt gemensamma ansvar för att värna våra äldre, säger smittskyddsläkare Anders Lindblom i ett pressmeddelande.

Region Skåne har under torsdagen förberett sig på en ökning av patienter med corona. I regionen har tre personer avlidit till följd av viruset. Av cirka 3400 provtagna personer är 256 konstaterat smittade, enligt siffror från torsdagen.

I region Halland har två personer avlidit under torsdagen till följd av coronaviruset. 77 personer i regionen är konstaterat smittade.

Men det finns även positiva nyheter från torsdagen. I Norrbotten skrevs två coronasmittade personer ut från Sunderby sjukhus efter att ha legat på infektionskliniken.

Smittskyddsläkaren Anders Nystedt säger till SVT Nyheter Norrbotten att en person som vårdas på IVA där blivit bättre och förmodligen kan tas ut ur respiratorn.

