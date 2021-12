Över 200 döda efter tyfonen

Tyfonen Rai, klassad som kategori fem vilket är den högsta, orsakade enorm förödelse när den drog in över Filippinerna under torsdagen förra veckan. Vindstyrkan för den så kallade ”supertyfonen” uppmättes till över 54 meter per sekund. Omkring 20 stormar och tyfoner drabbar årligen Filippinerna, men detta var den kraftigaste i år.

– Det är väldigt tydligt att skadan som åsamkats Bohol är mycket stor, säger Arthur Yap, guvernör i Bohol-provinsen där 72 personer befaras ha omkommit i tyfonen.

Ön Dinagats guvernör Arlene Bag-ao säger att regionen har ”jämnats med marken” av tyfonen.

”Våra fält och båtar har förstörts. Vi har förlorat våra hem. Väggar och tak slets loss och blåste iväg”, säger Arlene Bag-ao på Facebook och ber omvärlden om hjälp.

332 000 människor tvingades fly från sina hem

Arlene Bag-ao säger att skadorna är minst lika omfattande som när tyfonen Yolanda drabbade Filippinerna 2013. Då dog över 6 000 människor. Experter säger dock att Rai inte var lika kraftig som Yolanda enligt BBC.

208 personer har dött efter Rais framfart enligt AFP och dödssiffran befaras stiga ytterligare. Röda korset säger att ”förödelsen är total” längs med kusten.

332 000 personer har tvingats lämna sina hem enligt UPI. Tre miljoner människor är utan elektricitet enligt BBC.

Bara på ön Siargao uppskattas tyfonen ha orsakat skador för över tre miljarder kronor.

