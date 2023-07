Ostadigt väder – men här är det störst solchanser

Sommaren började bra med sol och varma temperaturer i hela Sverige men den senaste veckan har sommarvädret lyst med sin frånvaro. Regn och moln har dominerat vädermässigt men det finns ljusglimtar.

Områdena med störst solchanser

Här är områdena med störst solchanser de kommande dagarna.

– Under helgen kommer det vara soligt i så gott som hela landet. I morgon blir det ännu varmare. Runt 25 grader i Östersundsområdet och runt 20-23 uppe i norra Norrland och som varmast nere i Skåne med 28 grader, säger Josefine Qvarnesjö-Bergstedt.

Det kan dock bli lite regnskurar längs med östkusten på söndagseftermiddagen. Det är kanske en försmak till det som komma ska för i början av nästa vecka vänder vädret för södra och mellersta Sverige.

– Värmen och solen försvinner i alla fall i söder för där kommer det in ett sammanhängande regnområde. Det drar sedan in över Götaland under måndagskvällen och natten mot tisdag, säger Josefine Qvarnesjö-Bergstedt.

”Då har man dragit vinstlotten vädermässigt”

Om man vill ha fortsatta solchanser nästa vecka ska man dock bege sig till Norrland.

– Bäst och varmast ser det ut att bli i norr under måndagen med temperaturer upp emot 25 grader och mestadels soligt med lite växlande molnighet. Befinner man sig i norr och har semester nästa vecka så har man dragit vinstlotten vädermässigt, säger Josefine Qvarnesjö-Bergstedt.

Även på tisdag är det störst solchanser i Norrland och framför allt mellersta och norra Norrland.

– Är det semesterfirande och sol och värme man är ute efter så är det Norrland man ska befinna sig i. Varmast blir det vid kusten, säger Josefine Qvarnesjö-Bergstedt.