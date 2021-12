Pressas hårt efter ost- och vinkvällen

Bilderna från den 15 maj 2020 visar hur personalen umgås i den grönskande innergården vid 10 Downing Street, premiärministerns officiella kontor i London.

På bilderna syns hur Boris och Carrie Johnson sitter med sin nyfödda son, tillsammans med ett glas rött och en ostbricka.

Förra veckan förnekade Downing Street att det varit en liknande tillställning i huset.

Källor uppgav då för The Guardian att Boris Johnson umgåtts ungefär en kvart med personalen, och sagt att han förtjänade en drink för att ha ”slagit tillbaka” mot coronaviruset.

Men de nya bilderna som The Guardian publicerar visar hur personer inte håller avstånd och att en grupp på 19 personer samlats i trädgården. Samma dag hade hälsoministern Matt Hancock uppmanat britterna att följa coronareglerna och inte umgås i stora grupper i det fina majvädret.

The Guardian har publicerat en bild på den kritiserade ost- och vinträffen.

Hävdar att det var jobbmöten i trädgården

Vid tidpunkten var det strikta coronaregler i landet. Britterna fick bara umgås två och två utanför det egna hushållet, och på arbetsplatser var riktlinjerna att fysiska möten bara fick hållas om det var ”absolut nödvändigt.”

Förra veckan uppgav premiärministerns stab att han jobbade i trädgården den aktuella dagen, och att uteplatsen ”regelbundet används för det under sommarmånaderna”.

Inget nämndes om vinet och maten. Nu uppger talespersonen att alkohol på arbetsplatsen inte var emot restriktionerna – och står fast vid att bilderna visar jobbmöten efter en presskonferens. Men källor uppger att det var en ”festlig” stämning i trädgården.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Angela Rayner, vice partiledare för Labour, kallar bilden för ”ett slag i ansiktet på det brittiska folket”.

Boris Johnson är under hård press efter flera anklagelser om Downing street-personalen brutit mot restriktioner under pandemin. Den senaste veckan har beskrivits som den värsta under hans tid som premiärminister, rapporterar The Guardian.

