Efter lördagens och söndagens kraftiga snöfall väntas nu ytterligare mängder falla.

Det har fått SMHI att gå ut med en orange varning för Stockholmsområdet och Gotland under måndagen. Den innebär att snöovädret kan orsaka allvarliga konsekvenser för samhället, samt att det finns en fara för allmänheten.

SMHI har även utfärdat gula varningar för snöfall över delar av ostligaste Svealand och Götaland, delar av Uppsala och Stockholms län, västra Götalands län, delar av norra Kalmar län, men också runt delar Vättern och Vänern. Även i Skåne har varningar utfärdats under natten till måndagen.

SMHI:S VÄDERVARNINGAR • Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten. • Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten. • Röd varning Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten. Visa mer

Men snöovädrat väntas slå hårdast mot Stockholm, där det lokalt väntas falla upp till 30 centimeter tung, blöt snö. Det kan få stora konsekvenser för trafikläget.

Enligt SMHI kommer det vara mycket begränsad framkomlighet på vägarna under måndagen. Försenade eller inställda avgångar inom buss-, tåg- och flygtrafiken är också att räkna med.

Samtidigt är det även sannolikt med utslagna elnät i områden med luftburna elledningar, varnar expertmyndigheten vidare.

På söndagen drabbades stora delar av Botkyrka kommun av ett elavbrott i Norsborgs vattenverk. Det fick kommunens invånare att vara utan vatten under en tid på eftermiddagen.

Tåg ställs in under måndagen

Stockholms lokaltrafik, SL, har valt att ställa in flera tåg under måndagsmorgonen. De uppmanar även stockholmare att jobba hemifrån under dagen. Detta då busslinjer med kort varsel kan ställas in eller dras om.

”Var ute i god tid om du ska resa och jobba hemifrån under måndagen om du har möjlighet”, skriver SL på sin hemsida.

En rad tågavgångar har redan fått ställas in under måndagen på grund av snöovädret, rapporterar TT. Det gäller bland annat SJ:s samtliga regionaltåg mellan Uppsala och Stockholm.

– Vi har valt att göra så här för att få ner antalet tåg som kör på sträckan, säger Leila Fogelholm på SJ:s pressjour till nyhetsbyrån.

Redan under söndagen larmades polisen om ett flertal olyckor och avåkningar. Stockholmspolisen uppmanar de som ändå ska ut med bilen under måndagen att anpassa körningen efter vinterväglaget.

LÄS MER: SMHI utfärdar flera vädervarningar

Trafikförvaltningens uppmaning: Arbeta hemma på måndag