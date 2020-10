Oron: Ivanka och Tiffany reste med Hope Hicks

Donald och Melania Trump tros ha smittats av presidentens rådgivare Hope Hicks, som fick coronasymptom i onsdags.

Presidentkampanjen har under den senaste veckan blivit alltmer intensiv, och Hope Hicks har haft nära kontakt med en rad viktiga medarbetare och medlemmar i familjen Trump.

Ett videoklipp från onsdagen visar hur Hope Hicks kliver på presidentens helikopter Marine One tillsammans med Trump och flera andra nära medarbetare – bland andra Ivanka Trumps man, Jared Kushner.

Reste med Ivanka och Tiffany

Enligt en lista som sammanställts av MSNBC har Hope Hicks – förutom Donald och Melania – nyligen rest tillsammans med bland andra Ivanka Trump och lillasystern Tiffany Trump, samt pressekreterare Kayleigh McEnany.

Hon ska även ha rest med Trumps två äldsta söner, Eric och Don Jr., och deras partners: Lara Trump och Kimberly Guilfoyle.

Under fredagen rapporterar CNN, och citerar en anonym källa, att Ivanka och Jared testats under morgonen och fått negativa provsvar.

Fortsatte kampanjen

Hope Hicks ska ha isolerats på presidentens flygplan Air Force One, efter att hon påvisat symtom.

Trots att han varit i nära kontakt med Hope Hicks under onsdagen så valde Donald Trump att resa till New Jersey och delta i två mindre kampanj-events på sin golfklubb i Bedminster under torsdagseftermiddagen.

Presidenten offentliggjorde att han testat positivt vid klockan 01 lokal tid på fredagen.

"Ditt goda humör kommer hjälpa dig".

